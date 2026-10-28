Tesla sin conductor queda atrapado en una barrera mientras se acerca un tren

Las señales de tránsito y las advertencias en las vías están diseñadas para evitar accidentes y proteger tanto a conductores como a peatones. Ignorar una luz roja, una barrera baja o una señal de peligro puede generar situaciones de alto riesgo, especialmente en lugares donde circulan trenes.

En los pasos a nivel, estas indicaciones cobran todavía más importancia. Cuando las barreras comienzan a bajar y las luces rojas están activas, los vehículos deben detenerse y permanecer alejados de las vías hasta que sea seguro continuar.

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Tesla sin conductor queda atrapado

Una situación de este tipo llamó la atención en Seattle, Estados Unidos, luego de que un Tesla Cybercab, vehículo diseñado para operar sin conductor, terminara detenido dentro de la zona delimitada por la barrera de un paso a nivel.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el automóvil avanzó lentamente hacia las vías cuando la barrera ya estaba abajo y las luces rojas advertían sobre la llegada de un tren.



El vehículo terminó detenido entre la barrera y las vías. En ese momento se acercaba una locomotora de BNSF que transportaba varios fuselajes de Boeing 737.

La situación se volvió aún más llamativa cuando la locomotora hizo sonar su bocina mientras el Cybercab permanecía en el lugar. El vehículo finalmente se detuvo antes de avanzar más hacia las vías.

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El hecho generó preguntas sobre el comportamiento de los sistemas de conducción autónoma frente a situaciones que requieren reconocer señales, barreras y trenes en movimiento.

Con respecto al incidente, internautas comentaron si los vehículos autónomos deberían someterse a pruebas específicas para demostrar que pueden responder correctamente ante pasos a nivel y otros escenarios de riesgo antes de circular por las calles.

Driverless Tesla CYBERCAB ENDS UP INSIDE LOWERED CROSSING GATE as train carrying Boeing 737 FUSELAGE APPROACHES in Seattle



Train BLASTS HORN — CAB CREEPS TOWARD TRACKS before STOPPING pic.twitter.com/BgHFXle1zi — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 27, 2026

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¿Qué hacer ante una barrera de tren?

Ante un paso a nivel, es importante:

