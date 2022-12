Nicolás Maduro rechazó posibilidad de convocar nuevas elecciones presidenciales

Nicolás Maduro, en entrevista con el periodista español Jordi Évole para el programa Salvados, aseguró que Venezuela necesita elecciones de Parlamento para una renovación de este e insistió que Venezuela ha hecho todas las votaciones necesarias.

El mandatario venezolano respondió fuertemente cuando el periodista le preguntó acerca de llamar a nuevas elecciones, asegurando que él no se niega a convocarlas.

"Yo no me niego a convocarlas, hay elecciones en 2024. No nos importa para nada lo que diga Europa de Venezuela, Europa que se encargue de sus problemas como el desempleo o la migración", respondió Maduro.

“Venezuela ha hecho todas sus elecciones, Venezuela no tiene déficit electoral, Venezuela ha cumplido con la constitución y nadie en el mundo puede venir a desconocer nuestra constitución y tratar de imponernos ultimátum”, agregó.

Por otra parte, Maduro aseguró que no hubo detención de periodistas en Venezuela, e insistió que todo se trató de un montaje de los medios de comunicación.

“No hubo detención de periodistas, son montajes, provocaciones que hacen para presentar una noticia y después la reproducen por Twitter, por las redes sociales”, aseguró.

El presidente de Venezuela señaló que existe una gran manipulación sobre el país de todas las agencias de noticias internacionales.

“Ahora lo que sí puedo decir es que en el ejercicio pleno de la libertad de expresión hay una gran manipulación sobre Venezuela de todas las agencias noticias internacionales”, finalizó.