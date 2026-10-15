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Blu Radio  / Mundo  / Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de los nuevos cargos de tortura

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de los nuevos cargos de tortura

También extendió a Flores la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo, hasta entonces dirigida únicamente contra Maduro.

Nicolas-Maduro-Cilia-AFP.png
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada, durante una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York.

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La comparecencia, según recoge CNN, abordó los cargos incluidos en la acusación actualizada contra ambos, que también extendió a Flores la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo, hasta entonces dirigida únicamente contra Maduro.

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