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Niña de 12 años muere y 11 turistas resultan gravemente heridos en accidente: bus se volcó

El grupo de jóvenes turistas, que eran en total de 14, se dirigía al aeropuerto para regresar a su ciudad.

Niña de 12 años muere y 11 turistas resultan gravemente heridos en accidente: bus se volcó
Niña de 12 años muere y 11 turistas resultan gravemente heridos en accidente: bus se volcó
Foto: captura de pantalla X @TF1Info
Por: EFE
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Actualizado: 28 de mar, 2026

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