Niña de 13 años con discapacidad murió en piscina de centro terapéutico: esto se sabe

Una adolescente de 13 años, identificada como Renata Victoria Aris Fajka, murió ahogada el pasado 25 de abril en la piscina del centro terapéutico AUPA, ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz.

El caso es investigado por la justicia como homicidio culposo, luego de que se estableciera que la menor, quien tenía discapacidad, habría permanecido sumergida durante varios minutos sin que el personal advirtiera su ausencia.

De acuerdo con los reportes judiciales y el análisis de cámaras de seguridad, la menor fue dejada en la zona de escaleras de la piscina y posteriormente se desplazó hacia un sector más profundo mientras intentaba alcanzar un elemento de flotación.

La reconstrucción del hecho indica que habría permanecido bajo el agua cerca de 30 minutos antes de ser encontrada, un tiempo que resultó determinante para su fallecimiento.



Habla mamá de menor de 13 años que murió en un psicina en extrañas circunstancias: esto se sabe

La madre de la víctima, Daiana, cuestionó la actuación del personal del centro y señaló fallas en la supervisión durante la actividad. “Lo que ocurrió es que no la vieron en la pileta”, afirmó en TN Noticias. También puso en duda el rol de los encargados de seguridad acuática: “Los guardavidas no sé qué estaban mirando”.

La familia sostiene que la menor requería vigilancia permanente debido a sus condiciones de salud, entre ellas hemiparesia, retraso madurativo severo y epilepsia refractaria. “Era sumamente dependiente absolutamente para todo, no tenía habla, no podía pedir ayuda”, indicó su madre, quien rechazó la versión inicial del centro sobre una posible descompensación.

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Por estos hechos, una guardavidas y dos cuidadores fueron imputados por su presunta responsabilidad. La investigación continúa mientras la familia exige sanciones. “Justicia, justicia, que los responsables se hagan cargo porque esto no puede estar pasando, nos destruyeron”, concluyó la madre.