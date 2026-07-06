Niña sobrevivió bajo escombros tras terremoto en Venezula comiendo salsa de tomate y queso

La historia de Fabiana, una niña de 12 años que permaneció atrapada durante 32 horas bajo los escombros de un edificio de diez pisos en La Guaira, se ha convertido en uno de los relatos más conmovedores tras los devastadores terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio. La menor logró mantenerse con vida alimentándose únicamente con un poco de salsa de tomate y queso rallado que encontró entre los restos de su apartamento.

El edificio donde vivía colapsó luego de que dos fuertes sismos sacudieran la costa norte del país. Mientras miles de rescatistas buscaban sobrevivientes entre toneladas de concreto, Fabiana luchaba por mantenerse consciente en un espacio tan reducido que el techo prácticamente rozaba su rostro.

"Pensé que iba a morir y que nadie vendría a rescatarme"

La adolescente, según reporto la BBC, recordó que todo ocurrió en cuestión de segundos. Se encontraba en el apartamento de su madre cuando comenzó el primer movimiento telúrico. Intentó ponerse a salvo, pero el edificio terminó desplomándose.

"Veía cosas sacudiéndose, cayendo y rompiéndose. Luego, las paredes se agrietaron. El muro que separaba mi apartamento del de una amiga se vino abajo. En ese instante pensé: 'Voy a morir. No sobreviviré a esto. Nadie vendrá a rescatarme'", relató Fabiana.Pese a sufrir ansiedad y claustrofobia, aseguró que una inesperada sensación de calma la ayudó a soportar las largas horas de espera.



"No sé por qué, me invadió una calma extraña. Quizás mi mente estaba en estado de shock", recordó.

"Encontré un bote de salsa de tomate y un poco de queso"

Con una pierna atrapada entre los escombros, la menor intentó moverse para aliviar el dolor. Fue entonces cuando encontró los únicos alimentos que le permitieron mantenerse con vida.

"Tenía una pierna doblada en una posición dolorosa y moví algunos escombros para poder estirarla. Al hacerlo me hice rasguños y cortes, pero encontré un bote de salsa de tomate y un poco de queso rallado. Eso fue lo que me mantuvo consciente", explicó. La escasa comida, sumada a su determinación de resistir, fue suficiente para soportar más de un día atrapada sin agua, electricidad ni posibilidad de comunicarse con el exterior.

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Su madre creyó que había muerto

Mientras Fabiana permanecía bajo los escombros, su madre, Karina Blanco, llegó al conjunto residencial y encontró una escena devastadora. "Vi un edificio, luego un hueco donde antes estaba el mío y, a continuación, otro edificio", recordó. Desesperada, comenzó a recorrer el lugar gritando el nombre de su hija.

"Corría de un extremo a otro del complejo gritando: 'Está muerta. Mi hija está muerta'. No sabía qué hacer", confesó. Horas después, una enfermera que también había quedado atrapada logró ser rescatada y avisó que dentro de la estructura permanecía con vida una niña llamada Fabiana. "Alguien me dijo: 'Tu hija está viva'. En ese momento recuperé la esperanza", relató Karina.

"Mi héroe fue un voluntario"

Los primeros equipos de rescate consideraron prácticamente imposible llegar hasta donde se encontraba la menor. Sin embargo, un voluntario llamado Viktor decidió continuar la búsqueda. Gracias a él se confirmó que Fabiana seguía respondiendo desde el interior del edificio.

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Mientras esperaba ayuda, la niña encontró su teléfono celular. Aunque no tenía señal, grabó un video con la esperanza de que alguien pudiera verlo más adelante.

"Hubo un temblor y han caído muchos escombros. No hay luz. No hay nadie para rescatarnos. Estoy sola. Muchos vecinos están atrapados entre los escombros. Necesitamos ayuda", dijo en la grabación.

#28Jun | Fabiana, una niña que permaneció atrapada bajo los escombros tras el devastador terremoto en Venezuela, se ha convertido en el máximo símbolo de esperanza en el país.



La niña, que fue rescatada en La Guaira, cautivó a los rescatistas por la inmensa calma y madurez con… pic.twitter.com/60TRzdcZkh — El Nacional (@ElNacionalWeb) June 29, 2026

El rescate que conmovió a Venezuela

Tras más de 32 horas de trabajo, rescatistas y voluntarios consiguieron abrir un túnel hasta donde permanecía la menor. El momento en que Fabiana apareció sonriendo entre los escombros se volvió viral en redes sociales.

"Tras tantas horas atrapada, me llené de alegría al verlos. Me di cuenta de que iba a ser rescatada", contó.Finalmente, la adolescente fue sacada con vida y se desplomó en los brazos de su madre.

"Cuando salí, vi a mi familia, vi el edificio completamente derrumbado, y sentí como si no fuera real, como si fuera una serie de televisión", afirmó.Fabiana sufrió únicamente una fractura en un pie, además de algunos rasguños y hematomas. Actualmente se recupera junto a su familia.

🇻🇪 ¡La sonrisa de la esperanza! ✨ Fabiana Blanco, la niña rescatada tras los terremotos en Venezuela, reaparece sana, salva y llena de gratitud 😇🙏



📹: @MundoURWeb @LuisOlavarrieta pic.twitter.com/N7BlZE1GRC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 3, 2026

Una tragedia que dejó miles de víctimas

La historia de Fabiana representa uno de los pocos finales felices de una de las peores tragedias recientes en Venezuela. Según el balance oficial citado en el reportaje, los terremotos dejaron 3.342 personas fallecidas, cerca de 17.000 heridos y miles de desaparecidos, además de una enorme destrucción en varias zonas de la costa norte del país.