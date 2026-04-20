Niño colombiano de 6 años, entre los heridos por ataque armado en pirámides de Teotihuacán

Fuentes de la Cancillería confirmaron a Blu Radio que asciende a cuatro el número de colombianos heridos durante el ataque armado en Teotihuacán, México, entre ellos, tres mujeres y un menor de seis años. Todos están siendo atendidos en un hospital de bajo nivel y por ello serán trasladados en las próximas horas a un centro de atención de alta complejidad al que llegarán funcionarios de la embajada para prestar atención consular.

Estas son las identidades de las víctimas:



Paola Gonzáles

Danna Castro calderón

Gerónimo González

Luisa Fernanda Puente

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al rechazar el ataque armado registrado en este sitio turístico.

Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 20, 2026

La mandataria informó además que equipos de las secretarías de Gobernación y Cultura, junto con autoridades locales, se desplazan hacia el lugar para atender la situación y acompañar a las víctimas, mientras avanza una investigación.

Foto: AFP

El hecho se presentó en la mañana de este lunes, 20 de abril, cuando un hombre armado disparó contra visitantes en una de las zonas arqueológicas más representativas del país, situada a unos 50 kilómetros de Ciudad de México y reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco. El ataque dejó como saldo una turista canadiense fallecida, tras lo cual el agresor se quitó la vida.



Según el más reciente reporte oficial, seis personas resultaron lesionadas: cuatro por impactos de bala y dos más por caídas en medio del caos. Imágenes que circulan en redes sociales evidencian escenas de pánico y desorden entre los visitantes (varios de ellos extranjeros), quienes intentaban evacuar el área al escuchar los disparos.