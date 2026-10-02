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Blu Radio  / Mundo  / Niño quedó colgando de rueda de la fortuna y se temió lo peor

Niño quedó colgando de rueda de la fortuna y se temió lo peor

El video se viralizó por el angustiante momento que se vivió por la altura en la que estaba el menor.

Niño en rueda de la fortuna.
Niño terminó colgado en rueda de la fortuna.
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Un niño quedó suspendido de una de las canastillas de una rueda de la fortuna durante la Feria de Torreón, en el norte de México, en una escena que generó momentos de angustia entre quienes presenciaron el hecho. El menor terminó colgando de la estructura mientras la atracción continuaba en movimiento, pero finalmente fue rescatado ileso.

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De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió cuando el menor se alejó de su padre y llegó hasta la zona de salida del juego mecánico, que en ese momento se encontraba sin supervisión. El niño habría aprovechado ese descuido para ingresar a la atracción e intentar subir a una de las canastillas sujetándose de la estructura.

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Sin embargo, debido al movimiento de la rueda de la fortuna, el menor comenzó a elevarse mientras permanecía sujeto a la estructura. La situación hizo temer por su seguridad, especialmente cuando alcanzó una altura considerable y quedó expuesto a una posible caída.

Imágenes virales

El momento fue registrado en video por personas que se encontraban en el lugar y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En la grabación se observa al menor suspendido de la atracción mientras la rueda continúa su recorrido, generando preocupación entre los asistentes que presenciaron la emergencia.

Por fortuna, muchas personas que estaban en la feria reaccionaron a tiempo para apoyar en las labores de rescate y, según la información de medios mexicanos, salió ileso del incidente.

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El caso vuelve a poner la atención sobre la importancia de la supervisión en las atracciones mecánicas, especialmente en zonas de acceso y salida, al igual que la responsabilidad de los padres para evitar situaciones que puedan terminar en una tragedia.

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