No es viable ir a otras elecciones con el actual sistema electoral: Carlos Ocariz

Carlos Ocariz, candidato a la gobernación del estado Miranda, quien perdió en los comicios regionales del pasado domingo en el vecino país frente al candidato oficialista, Héctor Rodríguez, hizo un panorama en Mañanas BLU sobre el futuro de Venezuela después de estas elecciones.



“En Venezuela hay un sistema absolutamente fraudulento. 48 horas antes de las elecciones, el CNE, de manera arbitraria, cambió a 225 mil personas del lugar donde votaban, es decir los reubicó en sitios donde era imposible acceder al proceso electoral de manera eficaz”, precisó.



Según Ocariz, esto repercutió de manera directa en los resultados finales, que dejaron como ganador al candidato del Gobierno Maduro.



Denunció que muchos votantes fueron sacados a la fuerza de sus lugares de votación, para no permitir que ejercieran su derecho democrático.



“Al ir a las elecciones no estamos convalidando la dictadura. Nosotros teníamos que ir para demostrar, con hechos reales, lo que es el sistema fraudulento en Venezuela”, aseguró.



Precisó, además, que para los intereses de Venezuela y su gente no es viable ir a otras elecciones con el actual sistema electoral, el cual calificó repetidamente como “fraudulento”.



En ese sentido, manifestó que no hay garantías de que se respete lo que decide el pueblo, por lo que “es imposible ganar unas elecciones”.



Por su parte, el abogado venezolano Ramón Guillermo Aveledo aseguró que en su país ha habido “una estrategia constante para devaluar el voto, que llegó a su apoteosis el domingo pasado”.



Aseguró que esto le envió un mensaje al pueblo venezolano de que su voto era inútil y que era imposible derrotar al Gobierno.



“En estas elecciones, el Gobierno trató de que la oposición no fuera, pero una vez los opositores decidieron ir, empezaron gradualmente a tomar decisiones perversas, como las denunciadas por Ocariz”, agregó Aveledo.



Finalmente, puntualizó que entre los ciudadanos había una desconfianza muy grande, generada desde el oficialismo, lo que repercutió en la abstención y, posteriormente, en los resultados de las elecciones.



“La naturaleza del Gobierno venezolano es una dictadura que se comporta de un modo delincuencial, malandro y mafioso, así va manejando el poder como si fuera su propiedad”, explicó el abogado.