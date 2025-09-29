Cómo seguir a Blu Radio en Google Discover para no perderse las noticias de Mañanas Blu y más

La sobreabundancia de información en el móvil obliga a los usuarios a buscar herramientas que filtren y prioricen las fuentes que consideran fiables, como lo es Blu Radio. Google Discover se ha convertido en uno de esos puntos de entrada: ofrece un feed personalizado de noticias, vídeos y publicaciones sociales adaptado al uso y las búsquedas de cada persona.

Después de septiembre, Google habilitó nuevas funcionalidades y la novedad principal es que los usuarios ya pueden seguir directamente a medios, editores y creadores dentro de Discover.

Al hacerlo, Discover crea una sección dedicada y muestra con más frecuencia contenido del medio seleccionado —incluyendo artículos web y publicaciones de redes como X, Instagram o YouTube—, lo que facilita no perder actualizaciones relevantes sin entrar a otras apps.

Y es que, hasta ahora, Google mostraba contenidos dependiendo de las preferencias del usuario, por lo que esta nueva alternativa la describió como una forma de “atender mejor” las fuentes que cada lector prefiere.



Perfil de Blu Radio en Google Discover

Paso a paso de cómo seguir a Blu Radio en Google Discover

Blu Radio, líder en audiencias en Colombia desde radio hasta en Internet, se puede seguir en Google Discover para que las noticias y los segmentos, como Mañanas BLU, Blog Deportivo y Voz Populi, tengan mayor presencia en el feed del usuario:



Abra la aplicación de Google o Chrome en el dispositivo móvil y acceda a la pantalla de Discover (en Android suele encontrarse deslizando a la derecha desde la pantalla de inicio; en iOS, desde la app de Google). Compruebe que está iniciado sesión con la cuenta de Google que desea usar para personalizar el feed. Busque en Discover un artículo o una tarjeta que provenga de Blu Radio o, si no aparece, puede seguir al medio directamente haciendo clic en este enlace. En la tarjeta o junto al nombre del medio aparecerá la opción Seguir (o el icono similar que muestra la posibilidad de seguir al editor). Pulse ese botón para registrar la preferencia.

Perfil de Blu Radio en Google Discover Foto: Google

A partir de ese momento, las publicaciones de Blu Radio se priorizarán en la pestaña correspondiente dentro de Discover.

Blu Radio tiene una oferta variada para todos sus oyentes con diferentes programas, entre ellos Mañanas Bu con Néstor Morales, que se emite en la franja matutina y concentra análisis y noticias de actualidad. Seguir al medio en Discover facilita que las noticias y los segmentos vinculados a esos espacios lleguen con mayor regularidad al lector que ya confía en la emisora.

Para optimizar la experiencia, Google recomienda interactuar con las noticias (abrir, leer y compartir), seguir los perfiles oficiales de Blu Radio en redes y utilizar la propia app de la emisora; todas estas señales ayudan al algoritmo a identificar las preferencias del usuario y aumentar la frecuencia de aparición del contenido seguido.

Asimismo, la disponibilidad y experiencia pueden variar según la región y la versión de la app, por lo que Google recuerda comprobar la configuración de la cuenta y la versión de Discover en cada dispositivo.