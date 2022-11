No estoy loco; quiero un cambio: hombre que se desnudó en protesta en Venezuela

Hans Wuerich, el joven de 27 años que decidió desnudarse y subirse a un vehículo de la Guardia venezolana para protestar, habló en Mañanas BLU sobre la crisis en su país y las razones por las que decidió quitarse la ropa en medio de las marchas.



Hans aseguró que con su desnudo quería transmitir la frustración que está sintiendo, solo él, sino su país entero “porque Venezuela va mal y el mundo entero se da cuenta de eso”.



Explicó que su protesta fue premeditada, “incluso investigué en internet varios casos y eso lo hice bien pensado, encontré varios ejemplos como inspiración”, dijo.



Sobre las palabras del presidente Nicolás Maduro, quien se burló afirmando que “menos mal que no se le cayó un jabón porque hubiera sido detestable esa foto”, Hans aseveró que “eso lo hace un ignorante con complejos para sentirse sabio dentro de su estupidez humana”.



Narró los momentos en los que subió a la tanqueta, momento en el que se capturó la foto que le dio la vuelta el mundo, afirmando que “solamente uno de los guardias me gritó que me bajara, de resto yo estuve diciéndole a ellos que éramos un solo pueblo, que se dieran cuenta de lo que estábamos haciendo”.



Reveló que llevó una Biblia durante la protesta porque quiso expresar que el pueblo venezolano está con Dios, “que queremos un cambio y necesitamos que haya libertad”.



“No soy opositor ni chavista, solo soy venezolano y quiero un cambio”, dijo Hans.

