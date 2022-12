No hemos visto una crisis como la de Venezuela en mucho tiempo: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la reunión con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, fue fructífera y productiva, y confirmó que se trató el tema de la crisis en Venezuela.

Publicidad

Según Trump, “hace mucho tiempo” no había visto una crisis como la de Venezuela.

“Es un problema terrible y desde el punto de vista humanitario no hemos visto algo así en todo el tiempo”, enfatizó.

Publicidad

Además, aseguró que Estados Unidos se unirá al resto de países que quieran trabajar en pro de Venezuela.

Publicidad

“La Venezuela estable y en paz es lo que le interesa a todo el hemisferio y Estados Unidos une su voz a todos los que en el Continente quieren ser libres”, añadió.

Antes de la reunión en la Casa Blanca entre los presidentes Santos y Trump, el presidente de Estados Unidos reveló detalles y respondió en exclusiva para BLU Radio sobre el tema Venezuela.

Publicidad

Publicidad

“Es muy, muy triste lo que está pasando en Venezuela", dijo Trump previo al encuentro privado con Santos.

Finalmente, agradeció la presencia del presidente Santos en la Casa Blanca afirmando que “realmente es un verdadero honor”.

Publicidad

Tras el encuentro con Trump, Santos tiene una cena organizada por The Economic Club of Washington D.C., en la que intervendrá David Rubenstein, cofundador de The Carlyle Group, considerado el mayor fondo privado de inversión del mundo.