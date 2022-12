Oficialmente instalada mesa de diálogos entre el gobierno de Ecuador e indígenas

Con presencia de BLU Radio, quedó oficialmente instalada en Quito la mesa de diálogos entre el gobierno del presidente Lenín Moreno y movimientos indígenas con mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Ecuador para buscar una salida pacífica a la crisis generada por la eliminación de los subsidios de gasolina.

En un tono tajante y notablemente molesto, el presidente de Ecuador fue el primero en tomar la palabra en la mesa de diálogo con la Conaie, la Feine y la Fenecon, que se desarrolló en Quito.

Las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal actúan como mediadoras y observadoras del diálogo. Al iniciar, una representante de la delegación de la ONU en Ecuador indicó que cada participante, uno de cada sector intercalado, tendría 5 minutos para intervenir y ceder la palabra.

Los indígenas le pidieron al presidente que derogue el polémico decreto 883, que fue el que desató la crisis desde el pasado 1 de octubre cuando entró en vigor, eliminando los subsidios de la gasolina.

Afirmaron que de no cumplirse esta petición “seguirán firmes en defender su pueblo”.

“Estamos dispuestos a hacer todos los sacrificios necesarios, incluso dar nuestra vida, lo haremos”, dijo el dirigente del movimiento indígena de Ecuador, Jaime Vargas.

Naciones Unidas pidió a las partes que los diálogos no duren más de 48 horas, teniendo en cuenta que “el país espera resultados”.

Por su parte, Lenín Moreno manifestó que su intención es estabilizar las cuentas fiscales del país, que reconoció, están deterioradas, pero destacó que así las recibieron.

Además, Moreno felicitó a los indígenas presentes en la mesa por su actitud de diálogo. Les aclaró que nunca los vio como las personas que protagonizaron los actos de vandalismo.

“Creo que debo agradecerles y felicitarles a ustedes por haberse desprendido definitivamente de aquellos que se quisieron escudarse en la protesta justa de ustedes, se quisieron enancar, generar el caos y la situación terrible que ha alcanzado el país”, dijo Moreno.

“Ustedes no son así, nunca los he conocido en el plano de la gente que ha salido a violentar las calles, que ha salido a violentar la integridad de la gente y que han dañado nuestras hermosas ciudades patrimoniales, ustedes no lo han hecho nunca, no son responsables de lo que ha pasado en estos días”, añadió.

Finalmente pidió a los indígenas que “no le hagan el juego” a esos que verdaderamente les quitaron los beneficios como viviendas y educación que él les devolvió en su mandato.

Moreno insistió en señalar a seguidores de Rafael Correa de infiltrar las manifestaciones para alterar el orden.

“Qué bueno que hayan decidido separarlos, es tiempo de extirparlos como a un cáncer, están allí los correistas que quieren volver y que perfectamente saben que el momento en que inician los juicios, no es casualidad, ese jueves debieron iniciado el juicio a los correistas”.

El presidente Moreno indicó que aceptará modificación a polémico decreto 883 que eliminó subsidios de gasolina. Señaló que espera que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo con los grupos indígenas “se transformen en un nuevo decreto perfeccionado para beneficiar a quienes más lo necesitan”.

“Sugiero que se establezcan condiciones para que vuelvan a trabajar y para que los acuerdos alcanzados se transformen en un nuevo decreto perfeccionado para beneficiar a quienes más lo necesitan”, concluyó.

