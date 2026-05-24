ONG reporta heridos en cárcel de Venezuela tras toma del Internado Judicial de Barinas

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este domingo que los presos comunes del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste del país, tomaron las instalaciones de la cárcel en protesta por malos tratos de funcionarios, y reportó "algunos heridos" por supuestos disparos contra los detenidos.

"Los internos aseguran que estaban manifestando pacíficamente, cuando el personal de custodia acompañado por el nuevo director supuestamente disparó en contra de los privados de libertad y hay algunos heridos", dijo la ONG en un mensaje en X.

El OVP lleva días denunciando que se ha impedido la visita de familiares en esta cárcel y, según informó este domingo, los reclusos "tomaron las instalaciones del penal".

El observatorio publicó imágenes y videos donde se ve a los reclusos encapuchados, encima de los techos del penal, quemando colchonetas.



En otro video, se ve a un recluso con unas heridas en un brazo.

"El director está haciendo lo malo (...) no está permitiendo la visita", se escucha decir en el material audiovisual, mientras otro recluso asegura que los están "maltratando".

Según señala la ONG, un grupo de la Guardia Nacional ingresó a las instalaciones y lanzó bombas lacrimógenas que también afectaron a mujeres del anexo femenino y que, aseguran, están siendo asistidas por los reclusos de la protesta.

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Los internos piden la destitución de Elvis Macuare Guerrero, recién nombrado director del penal.

"Mientras, en las afueras del recinto penitenciario se encuentran madres, padres, esposas y parientes de los reos que están desesperados porque no tienen información alguna, solo escuchan algunas detonaciones y observan el humo causado por los reos que viene de las torres", apuntó.

El pasado 21 de abril, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó sobre un motín de presos en la cárcel de Yare, estado Miranda (norte), que dejó cinco fallecidos y la Fiscalía anunció una investigación.

