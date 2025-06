"Orden de captura es ilegal porque Velásquez y Camargo tienen inmunidad": exfiscal de Guatemala

Thelma Aldana, ex fiscal general de Guatemala entre 2014 y 2018, ha sido una figura central en la lucha contra la corrupción. Durante su mandato, trabajó junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), liderada por Iván Velázquez, realizando investigaciones que resultaron en la caída de altos funcionarios e importantes casos legales.

Sin embargo, su compromiso la llevó al exilio tras ser objeto de amenazas y una orden de captura que la obligó a dejar el país.

"La criminalización de quienes luchan contra la corrupción ha sido un patrón reconocido en Guatemala", declara Aldana.

Aldana, quien actualmente reside en Estados Unidos, se siente aliviada de haber obtenido asilo político. "No temo ser expulsada de aquí porque no he cometido ninguna anomalía", enfatiza.

Su historia es emblemática del sacrificio que muchos funcionarios anticorrupción han tenido que enfrentarse, viendo sus vidas y carreras destruidas por el sistema al que servían.

La ex fiscal alerta sobre las recientes órdenes de captura contra Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo, quienes, a su juicio, son inmunes y no deberían enfrentar cargos por su trabajo en la CICIG. "El mensaje que se envía es de criminalización y venganza hacia quienes representan la justicia", critica Aldana.

Exministro de Defensa, Iván Velázquez y fiscal general Luz Adriana Camargo Foot: Ministerio de Defensa / Corte Suprema

"El presidente Bernardo Arévalo ha hecho un llamado a reconocer esta criminalización como un arma utilizada en Guatemala. Es un acto vergonzoso lo que se ha hecho con Velázquez y Camargo, quienes han trabajado arduamente por la justicia en un país que no es el suyo", añade.

La crítica de Aldana al sistema judicial guatemalteco es contundente, subrayando que muchos jueces y fiscales han sido perseguidos por ser defensores de la justicia. "Es una etapa oscura, pero creemos que la luz de la justicia volverá a brillar en Guatemala", concluye.

Escuche la entrevista completa aquí: