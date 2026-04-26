Pánico en famosa feria en España: falla en atracción dejó cuatro heridos y menores atrapados

Las atracciones de un parque de diversiones son juegos mecánicos que entretienen a las personas que son amantes de la adrenalina y en su mayoría están fijadas en un lugar y se clasifican principalmente por la intensidad de la experiencia que brindan.

Al momento de subirse, el corazón suele acelerarse, las manos sudan y, por un instante, todo parece suspendido en la expectativa del inicio. Sin embargo, detrás de esa experiencia electrizante hay un delicado equilibrio, el de la seguridad. Porque así como estas máquinas están diseñadas para llevar al límite las emociones, también requieren controles rigurosos y mantenimientos constantes.

Cuando esto falla, la diversión puede transformarse en un riesgo real. Un reciente incidente en la Feria de Abril en Sevilla, España, pone en evidencia esta realidad.



Falla en atracción dejó cuatro heridos y menores atrapados

Cuatro personas resultaron heridas tras un accidente en la atracción “Steel Max”, un tirachinas gigante que sufrió una falla durante su funcionamiento. El hecho quedó registrado en video, el cual circula en redes sociales.

La atracción es una esfera de acero que por dentro cuenta con espacio suficiente para dos asientos. Además, está sujeta por dos extremos con un cable grueso y elástico a la parte superior de dos postes laterales, lo que hace que la esfera esté en su lugar mientras sube y baja con gran fuerza.



Mientras esto ocurría y según los reportes, uno de los cables del mecanismo se soltó inesperadamente mientras la atracción estaba en uso. Como consecuencia, dos menores de edad quedaron atrapados dentro de la cápsula, generando momentos de tensión tanto para ellos como para los asistentes que estaban esperando su turno para subir.

Los servicios de emergencia actuaron rápidamente y lograron rescatarlos sin que se presentaran lesiones de gravedad.

Aunque el saldo final fue de heridas leves, el hecho no deja de ser peligroso, pues muchos en redes sociales criticaron sobre la seguridad de este tipo de atracciones, especialmente en eventos temporales donde las estructuras se montan y desmontan en cortos periodos de tiempo.

Publicidad

Expertos coinciden en que las revisiones técnicas frecuentes y el cumplimiento estricto de protocolos son fundamentales para evitar este tipo de situaciones.