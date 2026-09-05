Pánico en pleno vuelo de American Airlines: pasajero fue amarrado con una cinta

Momentos de tensión se vivieron a bordo de un avión de American Airlines que viajaba entre Dallas-Fort Worth, Texas, y Newark, Nueva Jersey, luego de que un pasajero protagonizara un violento altercado que obligó a la tripulación y a varios viajeros a intervenir para controlar la situación.

El hecho ocurrió el jueves 3 de septiembre, aproximadamente dos horas después de que despegara el vuelo 618. Según los reportes conocidos por medios estadounidenses, el hombre comenzó a comportarse de manera agresiva, elevó la voz y lanzó insultos contra otros pasajeros.

La situación habría pasado rápidamente de los gritos a las agresiones físicas. De acuerdo con los testimonios citados en esos reportes, el pasajero golpeó a la persona que estaba sentada a su lado y causó daños en uno de sus dispositivos electrónicos.

🚨 PASSENGER TAPED TO SEAT AFTER MID-AIR RAMPAGE



American Airlines passenger Arthur Lundeen, 67, allegedly hurled racist & anti-gay slurs, hit another passenger, smashed their computer & shoved a woman who tried to intervene



He was ultimately duct-taped & zip-tied to his seat pic.twitter.com/bqJAfkYOYl — GlobeUpdate (@Globupdate) September 5, 2026

La tensión aumentó cuando una auxiliar de vuelo intentó intervenir para controlar el comportamiento del hombre. En medio del enfrentamiento, el pasajero presuntamente dirigió contra la trabajadora expresiones de carácter racista y homofóbico.



Otra pasajera habría intentado colaborar para contenerlo, pero también fue empujada. Ante el riesgo de que el altercado continuara y pudiera afectar a más personas dentro de la aeronave, otros viajeros decidieron ayudar a la tripulación.

Lo amarraron a su asiento

La situación llegó a tal punto que la tripulación recurrió a cinta adhesiva y bridas para inmovilizar al pasajero. Con ayuda de varias personas a bordo, consiguieron sujetarlo al asiento y evitar que siguiera agrediendo a quienes se encontraban cerca.

American Airlines passenger duct tape to his seat following unruly behavior onboard flight AA618 Thursday night.



Arthur Lundeen, 67, of Arizona, was restrained to his seat with duct tape and his hands were restrained with zip ties, according to the Maryland Transportation… pic.twitter.com/s79nORwCvh — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 5, 2026

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Imágenes y videos que posteriormente circularon en redes sociales muestran al hombre sentado en la zona de primera clase, con cinta alrededor de su cuerpo y de sus manos, mientras permanecía vigilado por otras personas.

Uno de los testigos aseguró que el comportamiento del pasajero continuó siendo violento durante el intento de reducción y afirmó que incluso habría mordido a una de las personas que participaron en la intervención.

Piloto desvió el avión a Baltimore

Ante la gravedad de lo ocurrido y con el objetivo de garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores, el piloto tomó la decisión de modificar la ruta y realizar un aterrizaje no programado en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington.

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Una vez el avión llegó a tierra, las autoridades ingresaron a la aeronave y retiraron al hombre. El pasajero quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar exactamente qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades.

El FBI confirmó que el hombre fue detenido por autoridades locales. La investigación también busca establecer si los hechos podrían derivar en la presentación de cargos federales.

American Airlines, por su parte, confirmó que el vuelo 618 tuvo que ser desviado debido a un pasajero conflictivo. La compañía señaló que la seguridad de sus clientes y empleados constituye una prioridad.

Después de que el pasajero fue retirado del avión, la aeronave pudo retomar su trayecto y continuar hacia Newark, su destino previsto.