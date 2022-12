Papa Francisco recibió a obispos venezolanos para hablar de la crisis

Los miembros de la Dirección de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), formada por seis obispos, se reunieron este jueves con el papa Francisco tras pedirle audiencia para informarle sobre la situación del país.



La audiencia comenzó a las 10.00 hora local (08.00 GMT) en el palacio pontificio, donde se celebran las reuniones oficiales, y estaba previsto que tuviese una duración de una media hora debido a la agenda del papa.



Participaron el presidente de la CEV, el arzobispo de Cumaná Diego Rafael Padrón Sánchez; el vicepresidente y arzobispo de Barinas Luis Azuaje Ayala; los obispos de San Cristóbal, Mario del Valle Moronta Rodríguez, y de San Felipe, Víctor Hugo Basabe; el cardenal arzobispo de Caracas, Jorge Liberato Urosa Savino, y el cardenal arzobispo de Mérida, Baltasar Porras Cardoso.



El encuentro con el pontífice había sido solicitado por la propia CEV, según explicó en un comunicado el pasado 5 de junio el portavoz vaticano, Greg Burke.



Los obispos habían expresado la necesidad de un encuentro con el pontífice tras agravarse la situación en el país, con una oleada de protestas en la que han muerto ya 66 personas y más de un millar han resultado heridas.



La iglesia venezolana ha criticado duramente la decisión del presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución y ha instado en diferentes ocasiones a un camino electoral para el país.



El Vaticano participó en la fracasada mesa de negociación y el papa ha instado en diferentes ocasiones a resolver la situación que vive el país.



Esta reunión tiene también el objetivo de demostrar la unión de la Iglesia venezolana con el pontífice, después de que se hablase de algunas críticas al papa por su insistencia en la mediación con Maduro.



En el comunicado emitido desde la CEV se explicó que con el papa hablarían como dijeron en su último comunicado del pasado 18 de mayo, del llamamiento a cumplir la Constitución, la petición de elecciones como una solución a la crisis, la apertura de un canal humanitario, la libertad de presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional.



El arzobispo de Caracas explicó en una entrevista a Radio Vaticano en la víspera del encuentro su deseo de "manifestar nuestra unión, nuestra comunión con el papa, nuestra gratitud y el apoyo de la Iglesia de Venezuela al trabajo del papa como un promotor de paz, no solamente en otras partes del mundo sino también en Venezuela".



Afirmó que "se trata de un encuentro para buscar la voz del pastor y para ayudar al pueblo venezolano para resolver la gravísima situación que está viviendo en estos momentos".



Según Urosa "la represión del Gobierno ha sido cada vez más cruel" y reiteró la posición de la Iglesia venezolana de rechazo a la Asamblea constituyente porque es "espuria, parcializada, no respeta el voto universal, libre y directo de los venezolanos, sino que va a hacerse de forma sectorial y con electores escogidos de forma irregular".