Papa León XIV mantiene sus oraciones por Colombia tras el terremoto

Colombia volvió a estar presente en el mensaje del papa León XIV, el pontífice dedicó por tercera vez esta semana unas palabras a las comunidades afectadas por el terremoto, con un llamado a no dejar de orar por quienes enfrentan las consecuencias de esta emergencia.

Durante su intervención, el pontífice extendió su cercanía a los colombianos afectados y a todas aquellas personas que atraviesan circunstancias difíciles. Su mensaje estuvo acompañado de una invitación a confiar las necesidades de estas comunidades a la protección de la Virgen María.

“Continuo rezando en estos días por las poblaciones colombianas que sufren a causa del terremoto. Me uno a estas comunidades y a todas aquellas que viven en contextos difíciles y, junto con ellas, invoco a Santa María, ruega por nosotros.”

Con estas palabras, el pontífice mantiene su acompañamiento a Colombia en medio de la emergencia y vuelve a poner el foco en las personas que han resultado afectadas por el movimiento telúrico.



A este respaldo espiritual se suma una ayuda concreta. El papa León XIV destinó 100 mil euros, más de 360 millones de pesos colombianos aproximadamente, como una primera contribución para apoyar la atención de las necesidades que dejó el terremoto.

Los recursos serán canalizados a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana, que participa en la coordinación de la asistencia destinada a las comunidades damnificadas.

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De esta manera, el Vaticano acompaña a Colombia no solo con un mensaje de solidaridad y oración, sino también con recursos para contribuir a la respuesta frente a la emergencia.