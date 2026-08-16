Papa León XIV pide frenar la violencia en Cisjordania y urge avanzar hacia una paz de dos Estados

El papa León XIV reclamó este domingo el cese de la violencia contra la población civil palestina en Cisjordania y urgió a la comunidad internacional a progresar hacia la solución de dos estados para una paz justa y duradera.

"Reitero mi llamamiento para que cesen los repetidos actos de violencia contra la población civil palestina en Cisjordania", dijo el pontífice tras el tradicional rezo del Ángelus, que este domingo presidió desde el palacio pontificio de Castelgandolfo.

Además pidió "urgentemente" a la comunidad internacional "que garantice el progreso hacia la solución de dos Estados para una paz justa y duradera".

Papa León XIV. Foto: AFP

Las palabras de Robert Prevost llegan en un contexto de repunte de la violencia de colonos israelíes asentados en Cisjordania contra comunidades palestinas.



Ya a finales del mes de julio, Naciones Unidas advirtió de una peligrosa escalada en esta zona, mientras que la Oficina de Derechos Humanos expresó también alarma por el aumento de los asentamientos, los llamados al castigo colectivo y las amenazas de convertir el territorio en otra Gaza.

Precisamente, este domingo el patriarca latino de Jerusalén y máxima autoridad católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ofició una misa en Taybeh, el último pueblo completamente cristiano de Cisjordania ocupada, donde reafirmó el compromiso de la Iglesia con sus fieles frente a los crecientes ataques de colonos israelíes.