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Accidente con camión de bomberos deja un muerto y tres heridos mientras atendían emergencia

Las autoridades activaron un amplio operativo para controlar varios incendios rurales, mientras investigan las circunstancias del siniestro que cobró una vida.

Accidente con camión de bomberos deja un muerto y tres heridos mientras atendían emergencia
Autoridades investigan las causas del siniestro.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

Un civil falleció y tres bomberos resultaron heridos este sábado en un accidente en el que estuvo involucrado un camión de bomberos que se dirigía a atender una emergencia por un incendio.

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El accidente ocurrió en la localidad de Amarante, en el norte de Portugal, cuando el vehículo hacía parte del dispositivo desplegado para combatir un incendio que afecta al municipio de Celorico do Basto, según informó el Ministerio del Interior luso en un comunicado. Las autoridades no entregaron inicialmente más detalles sobre las circunstancias del siniestro.

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Blu Radio. Camión de Bomberos Bucaramanga //Foto: suministrada

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“En este momento de dolor, el Ministerio del Interior presenta sus más sentidas condolencias a la familia y amigos de la víctima, a quien expresa toda su solidaridad”, señaló la cartera en la nota oficial.

El ministro del Interior, Luís Neves, también manifestó su “proximidad a los tres bomberos heridos” y les deseó una pronta recuperación.

De acuerdo con los datos de la Protección Civil portuguesa, en Celorico do Basto se registran actualmente dos incendios rurales: uno permanece “en curso”, mientras que el otro se encuentra “dominado”. Las emergencias mantienen desplegados 89 efectivos, 26 vehículos y un medio aéreo.

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La misma fuente indicó que durante esta jornada se han registrado cinco “incidencias significativas” relacionadas con incendios rurales en Portugal. Estas emergencias se concentran principalmente en las regiones Norte y Centro del país.

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Uno de los incendios que requiere un mayor despliegue de recursos se encuentra en la localidad de Vinhais, donde las autoridades mantienen en el terreno a 154 efectivos, 60 medios terrestres y un medio aéreo.

El accidente se produjo en medio de este amplio operativo para controlar los incendios rurales que afectan diferentes puntos de Portugal, mientras las autoridades avanzan en la atención de las personas afectadas y en las labores de emergencia.

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