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Suben a 51 los muertos tras terremoto de magnitud de 7,7 en Indonesia

La Agencia de Gestión de Desastres Local cifró en 914 las viviendas que sufrieron daños graves y 126 daños moderados.

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Ocho heridos tras terremoto de magnitud 6,7 en el norte de la isla indonesia de Célebes
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

Las autoridades de Indonesia elevaron este domingo a 51 el número de muertos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que el sábado sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, según el último balance de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas), mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate.

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"El impacto ha sido significativo", indicó en un comunicado el gobernador provincial, Emanuel Melkiades Laka Lena, quien aseguró que "muchos ciudadanos han fallecido o resultado heridos; viviendas e instalaciones públicas han sufrido daños; y las actividades comunitarias se han visto interrumpidas".

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"Nos estamos enfocando en la búsqueda y evacuación de las víctimas, los servicios de salud, el suministro de artículos de primera necesidad y refugios, y la restauración del acceso al transporte y la infraestructura afectados", agregó.

Más de 5.000 vecinos de la isla indonesia de Flores permanecen este domingo desplazados.

El terremoto, que tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana del sábado hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, causó también graves daños materiales en la isla.

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La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio) cifró en 914 las viviendas que sufrieron daños graves, 126 daños moderados y 317 daños menores. Además, más de un centenar de instalaciones públicas, incluyendo 93 centros educativos, 36 centros de salud y 38 oficinas gubernamentales, resultaron gravemente afectadas.

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Se calcula que unas 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

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