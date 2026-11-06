Papa León XIV recibió regalo colombiano en el inicio de la gira por Latinoamérica

El papa León XIV recibió un regalo colombiano durante el vuelo que lo trasladaba hacia Montevideo, Uruguay, en el inicio de su gira por América Latina. Se trata de una réplica de una pieza precolombina que llamó su atención durante una de sus visitas anteriores al país y que recuerda su paso por el Museo del Oro de Bogotá.

El obsequio es una reproducción del pez alado con rostro de jaguar, una figura que el pontífice conoció cuando estuvo en Colombia. Durante el encuentro a bordo del avión papal, el periodista de Noticias Caracol Néstor Pongo Taporte le recordó aquella visita y le preguntó si todavía recordaba la pieza. León XIV reconoció que sí y escuchó nuevamente la historia relacionada con este objeto.

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Según explicó el periodista, artesanos y joyeros elaboraron una réplica exacta de la figura, utilizando técnicas peruanas y colombianas. La intención fue entregársela al sumo pontífice como un recuerdo de su relación con el país, con la posibilidad de que ocupe un lugar especial en su apartamento pontificio.

Papa León recibió regalo colombiano. Foto: captura de video Noticias Caracol

Mensaje del papa a colombianos

Durante el encuentro, el comunicador también le pidió al papa enviar un saludo a sus amigos colombianos y una bendición para el país. Ante la solicitud, León XIV expresó: “Saludo a todo el pueblo, Colombia, Perú, toda América”, en un breve mensaje dirigido a los habitantes de la región.



La entrega del regalo se produjo en medio del entusiasmo del pontífice por regresar a América Latina, en una gira que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Durante el vuelo, también manifestó su satisfacción por realizar este viaje y agradeció la atención médica recibida, al asegurar que se encontraba bastante bien. La agenda internacional, que se extenderá hasta el 17 de noviembre, representa una nueva oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de la región.

"Sé que algunos tenían dudas sobre si este viaje llegaría a realizarse, sin embargo desde el primer día estuve plenamente convencido de que debía llevarse acabo", concluyó.

#LoÚltimo | El papa León XIV ya está en Latinoamérica. Así fue su aterrizaje y llegada a Montevideo, Uruguay, en donde lo recibió el presidente Yamandú Orsi. Vea las imágenes.



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