En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
‘Las mujeres de Petro’
Delcy Jiménez
Viaje del papa
Ueno Bank

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV recibió regalo colombiano en el inicio de la gira por Latinoamérica

Papa León XIV recibió regalo colombiano en el inicio de la gira por Latinoamérica

Aunque el sumo pontífice no visitará nuestro país, sí envió un mensaje a los feligreses colombianos.

Papa León XIV en Montevideo, Uruguay.
Papa León XIV en Montevideo, Uruguay.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

El papa León XIV recibió un regalo colombiano durante el vuelo que lo trasladaba hacia Montevideo, Uruguay, en el inicio de su gira por América Latina. Se trata de una réplica de una pieza precolombina que llamó su atención durante una de sus visitas anteriores al país y que recuerda su paso por el Museo del Oro de Bogotá.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El obsequio es una reproducción del pez alado con rostro de jaguar, una figura que el pontífice conoció cuando estuvo en Colombia. Durante el encuentro a bordo del avión papal, el periodista de Noticias Caracol Néstor Pongo Taporte le recordó aquella visita y le preguntó si todavía recordaba la pieza. León XIV reconoció que sí y escuchó nuevamente la historia relacionada con este objeto.

Últimas noticias

Santiago Peña, presidente de Paraguay
Mundo

Detienen a Santiago Peña tras su destitución de la presidencia de Paraguay

La nueva droga zombie que circula en sector de barrio en Chile.jpg
Mundo

La nueva droga zombie que preocupa por su alto poder adictivo y bajo precio en Chile

Publicidad

Según explicó el periodista, artesanos y joyeros elaboraron una réplica exacta de la figura, utilizando técnicas peruanas y colombianas. La intención fue entregársela al sumo pontífice como un recuerdo de su relación con el país, con la posibilidad de que ocupe un lugar especial en su apartamento pontificio.

Papa León recibió regalo colombiano.
Papa León recibió regalo colombiano.
Foto: captura de video Noticias Caracol

Mensaje del papa a colombianos

Durante el encuentro, el comunicador también le pidió al papa enviar un saludo a sus amigos colombianos y una bendición para el país. Ante la solicitud, León XIV expresó: “Saludo a todo el pueblo, Colombia, Perú, toda América”, en un breve mensaje dirigido a los habitantes de la región.

La entrega del regalo se produjo en medio del entusiasmo del pontífice por regresar a América Latina, en una gira que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Durante el vuelo, también manifestó su satisfacción por realizar este viaje y agradeció la atención médica recibida, al asegurar que se encontraba bastante bien. La agenda internacional, que se extenderá hasta el 17 de noviembre, representa una nueva oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de la región.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Sé que algunos tenían dudas sobre si este viaje llegaría a realizarse, sin embargo desde el primer día estuve plenamente convencido de que debía llevarse acabo", concluyó.

Publicidad

Relacionados

Papa León XIV

Colombia

Iglesia católica

Publicidad

Publicidad

Publicidad