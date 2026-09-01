¿Petróleo o democracia? Las verdades detrás del millonario pacto petrolero de EEUU en Venezuela

El reciente acuerdo petrolero anunciado entre el gobierno de Donald Trump y Venezuela ha desatado una intensa controversia que mezcla intereses económicos y geopolíticos. Juan Fernández, exgerente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) con 18 años de trayectoria en la empresa y quien hoy vive en el exilio, analizó detalladamente las complejidades de este pacto, poniendo en duda su legitimidad legal y la viabilidad de sus promesas inmediatas.

La cuestión de la legitimidad constitucional

Uno de los puntos más críticos señalados por Fernández es el marco constitucional que rige los recursos en Venezuela y la validez del acuerdo político. El experto recordó las reglas del juego en el país suramericano: "La Constitución de Venezuela establece que lo que está en el subsuelo del territorio nacional le pertenece a la nación". Bajo esta premisa, cualquier esquema requiere extraer el recurso antes de transferir su propiedad.

Sin embargo, el vacío de poder y la representación política debilitan la base del convenio. Con respecto al mandatario estadounidense, Fernández advirtió de manera contundente: "él ha hecho un acuerdo con el encargado interino del gobierno, lo cual en este momento este significa que no tiene la legitimidad necesaria para lograr un acuerdo de este alcance". A pesar de esto, el exgerente reconoció que el mercado de la costa del Golfo es el que mejor paga el crudo venezolano, y que para EE. UU. representa una oportunidad clave debido a la declinación de su producción de fracking y las limitaciones de exportación que enfrenta México.

El mito de la rebaja inmediata en la gasolina

Frente a la expectativa generada en redes sociales que asegura que el pacto se traducirá de manera automática en combustibles más baratos para los estadounidenses ante las próximas elecciones de medio término, Fernández pidió realismo.



Para estos últimos, Fernández explicó que se requiere una inversión a largo plazo que incluye perforar pozos, instalar almacenamiento y tender líneas de transporte, un proceso que suele demorar de tres a cinco años. Por esta razón, el economista aclaró: "esto es un proyecto eh yo voy a decir de mediano y largo plazo, no es un proyecto que de corto plazo este resuelva".

El impacto en los precios al consumidor no será inmediato: "pero que de corto plazo tengamos una reducción significativa en el precio del petróleo, eh, y que eso afecte el precio de la gasolina, yo creo que no no va a ocurrir". Lo que sí ha generado el anuncio es un alza en el valor de las acciones de corporaciones como Chevron al aumentar contablemente su base de recursos.

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Las dudas sobre las cifras y el rol de las empresas

El acuerdo contempla el acceso a unos 65.000 millones de barriles de petróleo, equivalentes al 21.5% de las reservas venezolanas.

Aunque Fernández confirmó que los 17 campos señalados sí contienen ese volumen según datos geológicos públicos, aclaró que cualquier inversión seria exigirá primero certificar esos números con un auditor independiente.

Finalmente, las proyecciones tributarias defendidas por el oficialismo venezolano despiertan sospechas. Al evaluar los cálculos presentados por Delcy Rodríguez sobre los beneficios estatales, Fernández concluyó con desconfianza: "a todos nos parece los que hemos analizado esto algo bajo, pero bueno, como te digo, no hay más información que nos permita eh digamos precisar si estas cifras tienen un respaldo y cuál es".

