¿Playa bajo la nieve? Las costas de Chile amanecieron cubiertas de espuma marina

La naturaleza puede presentar fenómenos poco comunes que sorprenden por su apariencia. En distintas partes del mundo se han registrado eventos como mares que cambian de color, nubes con formas inusuales, tormentas de granizo o playas cubiertas por espuma marina. Aunque muchas veces estas escenas parecen extraordinarias, la mayoría tienen una explicación científica.

En esta ocasión, un paisaje que parecía cubierto por nieve sorprendió a habitantes y visitantes del norte de Chile, aunque la explicación es muy distinta.

Las imágenes del fenómeno se difundieron rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios quedaron impresionados por el aspecto completamente blanco que presentaba la costa.

Densa capa de espuma marina cubrió una playa en Chile

Las costas de Huasco, en el norte de Chile, amanecieron cubiertas por una gruesa capa de espuma marina, creando un paisaje que para muchos recordaba a una playa cubierta de nieve.

El llamativo fenómeno ocurrió durante las primeras horas del día y no pasó desapercibido. Residentes y visitantes observaron cómo la espuma cubría gran parte de la orilla, transformando por completo el aspecto habitual de la playa y convirtiéndose en un atractivo para quienes se encontraban en el lugar.

Videos compartidos en redes sociales muestran una extensa capa blanca que se extendía sobre la arena, lo que llevó a algunos usuarios a comparar la escena con un paisaje invernal, a pesar de tratarse de una zona costera.

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De acuerdo con expertos, este fenómeno corresponde a espuma marina, una formación natural que puede aparecer cuando el agua del mar contiene una alta concentración de materia orgánica, como restos de algas y microorganismos, que al mezclarse con el movimiento de las olas y el viento generan grandes cantidades de espuma.

Los especialistas también señalaron que, en este caso, se trata de un fenómeno natural e inofensivo, por lo que no representa un riesgo para las personas ni para el entorno.