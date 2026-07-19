Mujer defendió a su pareja ante la Policía y meses después le quitó la vida: "Era buena persona"

Una mujer de 28 años fue capturada después de causar la muerte de su compañero sentimental durante una fuerte discusión. El caso ha causado conmoción debido a que, apenas cinco meses antes, ella misma había salido en defensa del hombre ante las autoridades y aseguró que era "una buena persona", negándose a denunciarlo tras otro episodio de violencia.

Los hechos ocurrieron en la mañana del sábado 18 de julio en el sector de Morro do Meio, en la ciudad de Joinville, Brasil. Según informó la Policía Militar, la pareja se encontraba en la vivienda que compartía cuando una discusión escaló hasta terminar en un ataque con arma blanca que le costó la vida al hombre, identificado como Thomas Mota de Souza, de 41 años.

De acuerdo con la versión entregada por la mujer a las autoridades, ambos habían pasado la noche consumiendo bebidas alcohólicas y drogas. La discusión habría comenzado por motivos de celos justo cuando ella decidió abandonar la vivienda y empezó a empacar sus pertenencias.

En su declaración, la mujer aseguró que Thomas escondió su teléfono celular y que, cuando le exigió que se lo devolviera, él reaccionó de manera agresiva. Según su relato, el hombre la sujetó por el cuello y comenzó a estrangularla, impidiéndole respirar. En medio del forcejeo, tomó un cuchillo de cocina y lo hirió en dos oportunidades.



*CONTEÚDO SENSÍVEL* “Amor, fica acordado, amor.” Era a mulher que tinha acabado de cravar uma f4c4 no peito do namorado quem aparecia, aos prantos, ao lado do corpo dele caído na rua. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a cena no Morro do Meio, em Joinville, na manhã… pic.twitter.com/DDbp4IpSUU — Ednaldo Ferreira 🙏🇧🇷🇧🇷 (@Ednaldo40916743) July 18, 2026

El arma utilizada medía 33 centímetros de largo, con una hoja de 20 centímetros. El primer ataque le provocó una lesión en la ceja izquierda, mientras que la segunda puñalada impactó el lado izquierdo del pecho, una herida que resultó mortal.

Pese a la gravedad de las lesiones, Thomas logró salir de la vivienda en busca de ayuda y caminó cerca de 30 metros hasta la calle. Allí retiró el cuchillo que aún permanecía incrustado en su pecho antes de desplomarse. Minutos después llegaron los equipos de emergencia, que intentaron reanimarlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento en el lugar.

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Mientras tanto, la Policía acordonó la zona debido a la presencia de decenas de curiosos y permitió el ingreso de los peritos de la Policía Científica, quienes realizaron la inspección del lugar y recolectaron el arma utilizada durante el ataque.

La mujer permaneció en el sitio y, cuando llegaron los uniformados, se identificó como la pareja de la víctima y relató lo sucedido. Posteriormente fue capturada y trasladada a la Comisaría Central. De acuerdo con las autoridades, registra antecedentes por agresión, lesiones personales y posesión de drogas. Thomas Mota de Souza también tenía antecedentes relacionados con hechos de violencia.

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de este caso ocurrió meses antes. En marzo, vecinos alertaron a la Policía Militar tras escuchar una fuerte discusión dentro de la misma vivienda. Al atender el llamado, los uniformados encontraron a la mujer, quien aseguró que había sido ella quien inició el altercado e incluso intentó golpear a su pareja.

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En esa ocasión explicó que Thomas únicamente la había apartado para defenderse y rechazó presentar una denuncia. "Es buena persona, no quiero denunciarlo", manifestó a los policías. También aseguró que ambos pensaban separarse y que abandonaría la vivienda, decisión que finalmente no se concretó.

Cinco meses después, esa misma relación que entonces describía como segura terminó de manera violenta con la muerte de Thomas Mota de Souza. Las autoridades brasileñas continúan con las investigaciones para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.