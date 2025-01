Polémica por alcalde italiano que 'prohíbe' enfermarse a sus ciudadanos

En una medida insólita y provocadora, el alcalde de Belcastro, Antonio Torchia, emitió una orden que prohíbe a sus habitantes enfermarse.

Según el texto firmado por Torchia, los ciudadanos deben "evitar contraer cualquier enfermedad que requiera una intervención médica, especialmente de urgencia, y permanecer lo más posible en reposo", una disposición que, aunque sorprendente, tiene un propósito claro: visibilizar la crisis de salud en la región.

Consultado sobre esta decisión, Torchia explicó que la medida no es más que una "provocación irónica". El alcalde reconoció que la ordenanza ha generado mayor repercusión que las numerosas solicitudes formales que había presentado anteriormente ante las autoridades locales de Catanzaro, sin obtener respuesta.

Según Torchia, las deficiencias del sistema de salud hacen "imposible garantizar una atención sanitaria adecuada", una situación que afecta gravemente a los habitantes de Belcastro, especialmente por la falta de un servicio de urgencias en la localidad. La crítica principal de Torchia se centra en la ausencia de un servicio de urgencias en Belcastro. El hospital más cercano se encuentra a 45 kilómetros de distancia, en la ciudad de Catanzaro. "Es una situación delicada y difícil de manejar", afirmó el alcalde.

"Desde junio estoy esperando que se active el servicio sanitario en Belcastro, un derecho consagrado por la Constitución, pero hasta ahora no he recibido respuesta alguna", agregó. Ante la falta de acción por parte de las autoridades, Torchia advirtió que, si no hay avances en el corto plazo, presentará una denuncia formal por "interrupción del servicio público contra las autoridades responsables de esta grave situación". Aunque la ordenanza se presenta como una medida extrema, Torchia espera que esta medida sirva para "despertar algunas conciencias a nivel político, además de sanitario".

Según el alcalde, la situación exige una respuesta inmediata para evitar que los problemas de salud de los habitantes de Belcastro se agraven aún más. A través de esta "provocación", Torchia busca que las autoridades tomen las decisiones necesarias para resolver lo que considera una "lamentable situación". La controversia generada por la medida ha puesto de manifiesto no solo las carencias en la atención médica en zonas rurales de Italia, sino también las dificultades que enfrentan los gobiernos locales para acceder a servicios de salud básicos. En este contexto, Belcastro se ha convertido en un símbolo de las luchas por una atención sanitaria digna, con la esperanza de que su reclamo llegue a ser escuchado y actúe como un catalizador para un cambio necesario.