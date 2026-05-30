Policía fue arrastrado por más de un kilómetro por un conductor: estuvo colgando de una ventana

En distintas ciudades, se ha vuelto cada vez más preocupante la conducta de algunos conductores irresponsables que no acatan las normas y optan por huir de las autoridades para evitar multas o escapar de la justicia.

Este tipo de acciones no solo constituye un delito, sino que además pone en grave riesgo la vida de funcionarios de movilidad y de los demás actores viales, generando situaciones de alta peligrosidad en la vía pública.

Policía fue arrastrado por un carro más de un kilómetro

Un funcionario de Carabineros en Chile resultó herido en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, en medio de un procedimiento policial ocurrido pasado el mediodía.



El hecho se produjo cuando el uniformado estaba en medio de un control vehicular y detectó la circulación de un automóvil cuyo conductor no contaba con su documentación vigente. Al momento de informarle que el vehículo sería retirado, el sujeto decidió darse a la fuga.

Según lo informado por el teniente coronel José Rubio, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Carabineros Concepción, el conductor inició su marcha de manera repentina, embistiendo parcialmente al funcionario policial. A raíz de esto, el carabinero quedó sujetado desde la puerta del copiloto del vehículo.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el dramático momento, mostrando un automóvil Chevrolet Sail color azul desplazándose a gran velocidad por una de las principales vías de Chiguayante, mientras el funcionario iba colgando desde la ventana.

Carabinero fue arrastrado por más de un kilómetro en Chiguayante, Chile. Foto: captura de video, AIL.

Publicidad

En las imágenes también se observa una patrulla policial que seguía de cerca la escena. El carabinero fue arrastrado por más de un kilómetro hasta que finalmente cayó al pavimento, quedando tendido y siendo rápidamente asistido por sus compañeros.

El funcionario afectado, un cabo primero de Carabineros, se encuentra en buen estado de salud, aunque fue sometido a evaluaciones médicas debido a las diversas lesiones sufridas durante el incidente.

En tanto, el conductor responsable, un hombre de 24 años, fue detenido tras el procedimiento.

Publicidad

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana