Por más que queramos, acuerdo para reabrir CICIG tomará años: presidente Guatemala

Desde Ciudad de Guatemala, el presidente electo del país centroamericano, Alejandro Giammattei, se refirió en entrevista con BLU Radio al cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano que estaba a cargo del fiscal colombiano Iván Velásquez, hasta que el pasado 7 de enero, el expresidente Jimmy Morales finalizara de manera unilateral el acuerdo entre la ONU y su país.

El exmandatario explicó su polémica decisión en cuestionamientos por la participación de la CICIG en actos ilegales, abuso de poder y actos en contra de la constitución de Guatemala, medida que fue rechazada y condenada tanto por la ONU como por la corte legal más alta de ese país, todo esto mientras Morales es investigado por irregularidades en su campaña electoral.

El presidente Giammattei, sin embargo, atizó el hecho al explicar que la CICIG “no fue expulsada, sino que no se le renovó el mandato” y que su trabajo contra la corrupción tomará forma la próxima semana cuando viaje a EE.UU. para presentar a agencias de ese país y a “organismos de cooperación internacional la propuesta de la Comisión Nacional contra la Impunidad y la Corrupción”.

“Vamos a trabajar fuertemente contra la corrupción e impunidad en Guatemala porque prometer abrir una CICIG nueva, que es lo que hay que hacer, va a llevar mucho tiempo. Por más que queramos, esos acuerdos llevan años. El primer acuerdo se tardó seis años en madurarse y nosotros no tenemos tiempo que perder”, explicó el mandatario centroamericano.

“Yo no puedo renovar algo que ya venció. El mandato está concluido, no se puede renovar algo que ya se perdió, no se puede prorrogar algo que ya venció”, insistió Giammattei al explicar que en su país “hay un sistema promotor de la corrupción”, por lo que atacará “la causa no solo los efectos”.

Escuche aquí la entrevista completa con Alejandro Giammatei, en Mañanas BLU 1030:

