Primeras palabras de Ariana Grande tras explosión en Mánchester

La cantante estadounidense Ariana Grande confesó que no sabía cómo expresar sus sentimientos, tras la explosión al término de su concierto en Manchester que ha causado 19 muertos y 59 heridos.



"Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter que recibió más de 83.000 adhesiones en apenas diez minutos.



Scooter Braun, representante de Ariana Grande, expresó por su parte su dolor por las víctimas de la explosión en el pabellón Manchester Arena, que la policía está tratando como un atentado terrorista.



"Esta noche, nuestros corazones están rotos. Las palabras no pueden expresar nuestro dolor por las víctimas y las familias dañadas en este ataque sin sentido", dijo Braun en las redes sociales.



Testigos han descrito cómo, poco después de que Grande se despidiera del público y se encendieran las luces del pabellón, una gran explosión provocó el pánico entre los asistentes, que corrieron buscando una salida.



"Lloramos por las vidas de los niños y los seres queridos a quienes se ha llevado este acto cobarde", dijo el representante de la estrella del pop, que agradeció su trabajo a los servicios de emergencias de Manchester que "se lanzaron hacia el peligro para ayudar a salvar vidas".