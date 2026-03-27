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Blu Radio  / Mundo  / Profanan tumba de reconocida modelo asesinada por su novio y roban su cabeza

Profanan tumba de reconocida modelo asesinada por su novio y roban su cabeza

Fue asesinada el pasado octubre con solo 29 años de edad por su expareja, quien fue arrestado después.

Muerte / cementerio
Muerte / cementerio
Foto: Referencia AFP
Por: EFE
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Actualizado: 27 de mar, 2026

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