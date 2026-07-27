¿Qué futuro tienen las nuevas conversaciones entre el chavismo y la oposición venezolana?

El sociólogo y activista venezolano Rafael Uscátegui afirmó en Mañanas Blu 10:30 que el inicio de las conversaciones entre el oficialismo y un sector de la oposición llega en medio de un ambiente de desconfianza, debido al incumplimiento de acuerdos anteriores como el de Barbados.

Según explicó, los venezolanos mantienen "un escepticismo con un halo de esperanza", pues consideran que esta nueva ronda solo tendrá credibilidad si produce decisiones concretas y no únicamente informes o propuestas.

Uno de los principales cuestionamientos, dijo, es la ausencia del liderazgo de María Corina Machado, a quien calificó como la principal representante de la oposición venezolana. Además, advirtió que el país sigue enfrentando serias restricciones democráticas, con más de 400 presos por razones políticas, limitaciones a la libertad de expresión y normas que, según él, restringen la participación ciudadana.

Para Uscátegui, el primer resultado que debería surgir de este proceso es la definición de un cronograma electoral verificable, al considerar que una fecha obligaría a los actores políticos a generar las condiciones necesarias para una transición democrática.



Sobre el papel de María Corina Machado, sostuvo que podría convertirse en una "gran monitora ciudadana" del proceso, vigilando que las negociaciones produzcan avances reales y denunciando cualquier incumplimiento.

Bandera de Venezuela en elecciones Foto: AFP

El analista también señaló que la reciente emergencia provocada por el doble terremoto en Venezuela cambió parte de las prioridades del país, por lo que considera necesario combinar la discusión política con una agenda de reconstrucción institucional y de atención a las comunidades afectadas.

Finalmente, Uscátegui advirtió que las elecciones legislativas de mitad de período en Estados Unidos, previstas para noviembre, podrían modificar la política de Washington frente a Venezuela. En ese sentido, aseguró que la diáspora venezolana tendrá un papel importante para presionar resultados antes de esos comicios, especialmente en temas como la definición de un calendario electoral y otras medidas que permitan avanzar hacia una transición democrática.

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