¿Quién era el hombre que disparó cerca de la Casa Blanca? Ya lo conocían y tenía problemas mentales

La tarde del sábado se vivieron momentos de tensión en las inmediaciones de la Casa Blanca luego de que un hombre armado abriera fuego contra agentes del Servicio Secreto en un puesto de control cercano al complejo presidencial. El atacante fue identificado como Nasire Best, un joven de 21 años que, según medios estadounidenses, ya había protagonizado incidentes previos en la zona y tenía antecedentes relacionados con problemas de salud mental.

De acuerdo con la información revelada por medios como CNN y The New York Times, Best había sido arrestado anteriormente por ingresar a áreas restringidas cercanas a la residencia presidencial. Incluso, en junio del año pasado fue trasladado a un centro psiquiátrico después de bloquear el acceso al ala este de la Casa Blanca y asegurar ante los policías que “era Jesucristo”.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca generó miedo entre periodistas y funcionarios

El incidente ocurrió poco antes de las 6:00 de la tarde, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, ubicado a las afueras del complejo presidencial. Según el Servicio Secreto, el hombre se acercó a un puesto de seguridad, sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar contra los agentes.



Los oficiales respondieron de inmediato y abatieron al sospechoso. Posteriormente, el joven fue trasladado a un hospital donde se confirmó su muerte. Durante el ataque, un transeúnte también resultó herido y, según reportes de CNN, estaría en estado crítico.

El sonido de los disparos fue escuchado por decenas de periodistas que cubrían una jornada informativa relacionada con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Algunos comunicadores buscaron refugio en el suelo mientras otros fueron evacuados hacia la sala de conferencias de la Casa Blanca.

🚨 BREAKING: The White House shooter has been identified as 21-year-old Nasire Best



"Best," which is a misleading last name, had previously attempted to INFILTRATE the White House MULTIPLE times, per USSS



He's now at the coroner's office in a bag.



Good riddance. pic.twitter.com/8J25NHoVzZ — Nick Sortor (@nicksortor) May 24, 2026

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Nasire Best ya había sido arrestado en accesos de la Casa Blanca

Las autoridades confirmaron que el joven ya era conocido por los organismos de seguridad. En julio del año pasado había sido arrestado por ingresar sin autorización a una zona restringida del complejo presidencial e ignorar las órdenes de detenerse.

Además, existía una orden judicial que le prohibía acercarse nuevamente al lugar y otra por no presentarse a una audiencia programada meses atrás. Los antecedentes han vuelto a abrir el debate en Estados Unidos sobre la atención a personas con enfermedades mentales y los riesgos de seguridad alrededor de edificios gubernamentales.

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Seguridad de Donald Trump vuelve a quedar bajo tensión

El presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento del ataque, según confirmó el Servicio Secreto. Aunque ningún agente federal resultó herido, el esquema de seguridad fue reforzado y las calles cercanas permanecieron cerradas durante varias horas.

El episodio se suma a otros incidentes recientes relacionados con la seguridad del mandatario, incluyendo el intento de ingreso armado durante la Cena de Corresponsales en abril y el atentado sufrido por Trump durante un mitin en Pensilvania en 2024.