¿Quién es Flávio Bolsonaro, el senador que busca vencer a Lula en las elecciones de Brasil?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, para el período 2027-2031, se llevó a cabo el domingo 4 de octubre y el senador Flávio Bolsonaro, del partido Liberal, se llevó la ventaja frente a su mayor opositor, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca una reelección.

Con el 47,10 % de los votos y unos 2 puntos más que el mandatario (45,08 %), fue el ganador de la primera vuelta, según los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 25 de octubre de 2026.

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¿Quién es Flávio Bolsonaro?

El senador Blsonaro se convirtió en uno de los nombres centrales de la política brasileña y, en 2026, su apellido volvió a ocupar un lugar destacado en la carrera por la Presidencia de Brasil. Es hijo del expresidente Jair Bolsonaro y lleva más de dos décadas dedicado a la política, primero en Río de Janeiro y después en el Senado.



Flávio Nantes Bolsonaro nació el 30 de abril de 1981 en Resende, en el estado de Río de Janeiro. Estudió Derecho y posteriormente hizo estudios relacionados con políticas públicas y emprendimiento. Su carrera política comenzó mucho antes de llegar al Senado. En 2002 fue elegido diputado de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y permaneció en ese cargo durante cuatro períodos, hasta 2019.

Durante esos años empezó a construir una trayectoria dentro del movimiento político liderado por su padre. En 2016 intentó dar un salto a la política municipal al presentarse como candidato a la Alcaldía de Río de Janeiro. Terminó en el cuarto lugar de aquella elección.

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El siguiente paso fue el Senado. En las elecciones de 2018 consiguió uno de los escaños por Río de Janeiro y asumió el cargo en 2019. Actualmente continúa como senador por ese estado, con un período vigente hasta 2027, de acuerdo con los registros oficiales del Senado brasileño.

Su relación con Jair Bolsonaro

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El apellido Bolsonaro es una parte clave de su trayectoria política, pues Flávio es el hijo mayor de Jair Bolsonaro y, al igual que su padre, pertenece al Partido Liberal (PL).

Su actividad política está asociada con posiciones conservadoras y con temas como la seguridad pública y el combate contra la delincuencia. También ha defendido medidas como la pena de muerte y la reducción de la edad de responsabilidad penal.

A lo largo de su carrera, algunas de sus declaraciones sobre la dictadura militar brasileña y otros asuntos políticos han generado controversia.

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Flávio Bolsonaro y su carrera presidencial de 2026

El escenario cambió nuevamente a finales de 2025, cuando Flávio anunció su candidatura a la Presidencia de Brasil para las elecciones de 2026.

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El senador asumió el papel de candidato del bolsonarismo después de que su padre, Jair Bolsonaro, le diera su respaldo. Desde entonces, su campaña ha buscado mantener como ejes la seguridad, los valores conservadores y la continuidad de buena parte del proyecto político asociado con su padre.

En los días previos a la primera vuelta, el senador fue uno de los candidatos con mayor protagonismo de la elección. Ahora, tendrá la tarea de enfrentar a Lula da Silva el 25 de octubre, cuando se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial; allí se conocerá quién será el nuevo presidente de Brasil para el período 2027-2031.