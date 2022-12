Quienes detuvieron a Juan Guaidó dijeron que cumplían órdenes: esposa del diputado

La esposa del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que quienes lo detuvieron estaban encapuchados y decían cumplir órdenes. Así lo contó en Mañanas BLU Fabiana Rosales, esposa del diputado.

“Íbamos al cabildo abierto (…) y fuimos interceptado a la altura del puente El Limón por tres carros. Un vehículo detuvo el tráfico y dos nos interceptaron. Se bajaron funcionarios fuertemente armados y con capuchas, amedrentándonos y diciendo que teníamos que abrir la camioneta”, indicó Rosales.

“Enfrentarse con 12 personas con armas largas, no te queda de otra que abrir la puerta. Entraron a la camioneta apuntándonos y en esta situación bastante confusa, le dicen a Juan que la orden era detenerlo”, agregó.

Según la esposa del diputado, Guaidó les dijo que se trataba de un error y que con ello se violaba su inmunidad parlamentaria.

“Yo me bajo con él y un funcionario me apunta, me dice que me quede ahí”, sostuvo Rosales.

Una vez que Guaidó fue subido al vehículo de los hombres armados, Fabiana Rosales los siguió hasta donde pudo y después fue al Sebin, donde logró comunicación y saber que tras una hora había sido puesto en libertad.

“Lo más sorprendente fue su liberación, sin duda alguna. Nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos. Sabíamos que el riego de la cárcel lo estamos tomando”, declaró.

Escuche esta entrevista: