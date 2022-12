¿Realmente el cuadro más caro de la historia es obra de Da Vinci?

Christian Gálvez, investigador, escritor y experto en arte, habla en Mundo BLU sobre la reciente venta récord de la obra ‘Salvator Mundi’, atribuida al maestro renacentista Leonardo Da Vinci y tazada en subasta en Nueva York por 450,3 millones de dólares, siendo la obra de arte más cara vendida en la historia.



“Si ese cuadro vale 450 millones, la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cuánto vale la Gioconda?”, se pregunta el experto, para quien todo el tema es “la mayor campaña publicitaria del siglo XXI”.



Aclaró que no es él quien pone en duda que el ‘Salvator Mundi’ sea de autoría de Da Vinci, sino “toda la comunidad artística en torno a la figura de Leonardo lo pone en duda. Ni la gente que está a favor puede demostrar que es un Da Vinci de verdad ni quienes estamos en contra podemos demostrar que no lo sea”.



Este, precisamente, es el punto central de la discusión, dice Gálvez, pues “un cuadro bajo el cual se debate la sombra de la duda no puede costar 450 millones, porque nadie ha demostrado (que sea un Da Vinci real)”.



El experto contó que todo inició en 2001 con una exposición en la que por primera vez se hacía público el cuadro en la National Gallery de Londres. “El comisario de esa exposición decide exponer ese cuadro como un nuevo descubrimiento de Leonardo (…) A partir de entonces la gente empieza a actualizar los catálogos de Da Vinci incluyendo el ‘Salvator Mundi’”, contó.



Agregó que “en el mundo del arte una obra vale lo que vale lo que, al final, alguien quiera desembolsar por ella, incluso sin saber muy bien qué se compra”.



