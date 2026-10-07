Reconocida influencer habría asesinado a su pareja y sus 3 hijos: revelan su última publicación

Una publicación en redes sociales, compartida pocos días antes de una tragedia familiar, volvió a captar la atención de los usuarios por el particular mensaje que contiene.

El video, que supera los 2,3 millones de reproducciones, muestra a una mujer al volante mientras comparte una frase de tono desafiante relacionada con la venganza. Ahora, ese contenido es revisado en medio de las investigaciones por la muerte de cinco integrantes de una familia.

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La mujer es Cinthia Abigaíl Tamez Rivera, una creadora de contenido de 33 años conocida en redes sociales como Cindy Tamez. El caso ocurrió el pasado 30 de septiembre en Montemorelos, Nuevo León, México, donde las autoridades encontraron los cuerpos de la influencer, su pareja y sus tres hijos.

🇲🇽 "Soy capas (sic.) de quemar mi casa por ver la del vecino arder" 🚨

Fue la última publicación de Cinthya Tamez, una mexicana que apareció muerta junto a sus 3 hijos y su esposo. 🧐🤔😯 pic.twitter.com/eb1eKjZGki — NotiCancha (@porqueTcol) October 2, 2026

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Cinthia Tamez fue localizada sin vida dentro de una Jeep Mojave roja junto a su hijo Gustavo, de dos años y ocho meses. El menor también presentaba una lesión provocada por arma de fuego en el tórax.



Tras identificar a la mujer, los investigadores se trasladaron hasta su vivienda, donde encontraron otros tres cuerpos. Se trataba de Christian, de 12 años; Bruno, de 11, y Leodegario Moya Garza, pareja sentimental de Tamez y conocido como “Junior”. Los tres presentaban impactos de bala.

Las autoridades localizaron además un arma que actualmente es sometida a pruebas periciales y balísticas para determinar si fue utilizada en los hechos. La Fiscalía también revisa las cámaras de seguridad de la zona para establecer los movimientos de la familia durante las horas previas.

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El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó que una de las líneas que se investiga es que habría ocurrido una fuerte discusión entre Tamez y su pareja mientras se encontraban en el domicilio. Sin embargo, todavía no se conoce con certeza qué desencadenó los hechos.

La publicación que generó dudas entre sus seguidores

En medio de las investigaciones, los contenidos que la mujer compartía en TikTok comenzaron a ser revisados nuevamente. Su cuenta, que tenía más de 80.000 seguidores, incluía videos relacionados con situaciones personales, el rencor y la venganza.

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Uno de los que más ha llamado la atención fue publicado días antes de las muertes. En la grabación, Tamez aparece conduciendo mientras muestra un mensaje en el que habla de estar dispuesta a tomar medidas drásticas frente a una situación relacionada con otra persona.

El video rápidamente volvió a circular después de conocerse la tragedia y actualmente acumula más de 2,3 millones de visualizaciones. Algunos usuarios han intentado interpretar el mensaje como una posible señal de lo que ocurriría posteriormente, aunque las autoridades no han establecido que la publicación tenga una relación directa con los hechos.

Otro contenido que también está bajo la mirada de los usuarios fue publicado el 13 de septiembre. En este, la mujer hacía referencia a la posibilidad de estar siendo “embrujada”. Horas antes, había compartido otro video en tono de burla sobre el perdón y la intención de esperar el momento adecuado para cobrar venganza.

Influencer mexicana Cinthia Tamez. Foto: Redes sociales

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Además de su trabajo como creadora de contenido, Tamez se dedicaba presuntamente a organizar tandas y realizar préstamos en la zona. Esta actividad también hace parte de las líneas que están siendo revisadas por los investigadores para conocer el contexto en el que se desenvolvía la mujer.

La Fiscalía continúa recopilando material de las cámaras de vigilancia y realizando pruebas sobre el arma encontrada en las escenas. Las autoridades buscan reconstruir lo ocurrido antes, durante y después de la discusión que habría tenido la pareja.

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Por ahora, la investigación continúa abierta y la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres será la encargada de establecer qué ocurrió exactamente y determinar las responsabilidades correspondientes.