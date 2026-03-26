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Blu Radio  / Mundo  / Retiro de apoyo a Michelle Bachelet es “un bochorno diplomático”, advierte exembajador chileno

Retiro de apoyo a Michelle Bachelet es “un bochorno diplomático”, advierte exembajador chileno

Jorge Heine, exembajador de Chile en China y consultor internacional, calificó la medida como un error que afecta la imagen del país.

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