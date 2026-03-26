Retiro de apoyo a Michelle Bachelet es “un bochorno diplomático”, advierte exembajador chileno

La decisión del presidente José Antonio Kast de retirar el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas ha generado críticas en el ámbito diplomático. Jorge Heine, exembajador de Chile en China y consultor internacional, calificó la medida como un error que afecta la imagen del país.

“Ha sido una decisión lamentable”, afirmó Heine en entrevista con Mañanas Blu 10:30, respaldando además la postura del excanciller Heraldo Muñoz, quien la calificó como “un bochorno diplomático para Chile”. Según el diplomático, la trayectoria de Bachelet la posiciona como una candidata sólida en el escenario internacional.

El exembajador destacó que la expresidenta cuenta con una amplia experiencia: “Fue presidenta de Chile no una, sino dos veces”, además de haber ocupado cargos como ministra de Salud, ministra de Defensa y alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. “Ninguno de los otros candidatos tiene la trayectoria de Michelle Bachelet”, subrayó.



Decisión con motivación ideológica

Heine sostuvo que la determinación del gobierno responde a razones políticas internas. “Está apelando a su base de extrema derecha”, explicó, al referirse a sectores que se oponen a Bachelet “por representar una perspectiva política distinta”.

Asimismo, cuestionó uno de los argumentos entregados por el Ejecutivo sobre la supuesta dispersión de candidaturas en América Latina. “Esa es una aseveración completamente absurda”, afirmó, al señalar que la presencia de varios aspirantes responde precisamente a que “es el turno de América Latina”.



Para el diplomático, esta coyuntura representa una oportunidad histórica para la región. “Tenemos una candidata como Michelle Bachelet que reúne todas las condiciones”, insistió, destacando su experiencia tanto en gobiernos como en organismos multilaterales.



Crisis y reformas en Naciones Unidas

En medio del debate, Geine también abordó los desafíos actuales de Naciones Unidas. Indicó que uno de los principales problemas es el sistema de veto del Consejo de Seguridad, que permite bloquear decisiones clave. “Eso le permite a uno del grupo del P5 emitir un veto y con eso bloquear toda acción”, explicó.

Entre las posibles soluciones, mencionó la opción de exigir un doble veto para evitar la parálisis del organismo, así como ampliar la representación global. “No hay ningún país de África ni de América Latina” en ese grupo, cuestionó.

A pesar de estas limitaciones, enfatizó la necesidad de liderazgo en la organización. “Naciones Unidas requiere reforma, pero al mismo tiempo requiere liderazgo”, señaló, reiterando que Bachelet “ha demostrado enorme liderazgo a lo largo de su trayectoria”.



Críticas a iniciativa internacional de Trump

Finalmente, Geine se refirió a la iniciativa impulsada por Donald Trump para crear una instancia paralela a la ONU. En su opinión, esta propuesta carece de legitimidad. “No tiene representatividad, tiene muy poca credibilidad”, afirmó.

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El exembajador consideró que dicha organización responde más a intereses políticos que a un verdadero enfoque multilateral. “Parece ser más bien un vehículo para promover los intereses políticos del presidente Trump”, concluyó, asegurando que se trata de un proyecto “muy coyuntural” y sin mayor proyección a futuro.

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