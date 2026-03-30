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Blu Radio  / Mundo  / Revelan causa de muerte de cajera que falleció tras recibir chocolates de un conductor en un peaje

Revelan causa de muerte de cajera que falleció tras recibir chocolates de un conductor en un peaje

De acuerdo con versiones de sus compañeros, la joven comenzó a presentar síntomas pocos minutos después de ingerir el producto, entre ellos dolor intenso en el pecho y el estómago, así como alteraciones físicas.

Revelan causa de muerte de cajera que falleció tras recibir chocolates de un conductor en un peaje
Revelan causa de muerte de cajera que falleció tras recibir chocolates de un conductor en un peaje
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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