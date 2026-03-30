Revelan causa de muerte de cajera que falleció tras recibir chocolates de un conductor en un peaje

La muerte de una joven trabajadora de peaje en Acayucan, Veracruz, en México, es materia de investigación por parte de las autoridades, luego de que falleciera tras consumir un chocolate que habría recibido de un conductor durante su turno nocturno.

La víctima fue identificada como Kathya Josselyn Bartolo Luis, de 26 años, quien se desempeñaba en una caseta de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en el horario comprendido entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la madrugada.

De acuerdo con versiones de sus compañeros, la joven comenzó a presentar síntomas pocos minutos después de ingerir el producto, entre ellos dolor intenso en el pecho y el estómago, así como alteraciones físicas que obligaron a su traslado de urgencia en ambulancia. Aunque recibió atención médica, la mujer llegó sin signos vitales al hospital del municipio de Oluta, donde se confirmó su fallecimiento.

Kathya Josselyn Bartolo Luis. Foto: Redes sociales

"Decía que el corazón le latía muy rápido y que le dolía mucho”, indicó a medios locales una mujer, testigo d elo que sucedió.



El caso es adelantado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que busca identificar al conductor involucrado. En medio de las indagaciones, las autoridades recolectaron una segunda barra de chocolate que no fue consumida, la cual será sometida a análisis toxicológicos.

Asimismo, informaron que se revisan cámaras de seguridad del peaje para establecer la identidad del sujeto y las características del vehículo.

La joven sufrió un derrame cerebral tras consumir el chocolate. Foto: Redes sociales

El resultado de la necropsia confirmó lo que muchos sospechaban. El informe medico mostró que la mujer murió debido a un derrame cerebral derivado de una intoxicación alimentaria severa.

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Entre tanto, familiares y amigos de la víctima exigen celeridad en la investigación y que el caso no quede impune.