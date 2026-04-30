Revelan cómo escapó Erika María 'N' a Venezuela tras quitarle la vida a exreina de belleza

La noche del miércoles 29 de abril terminó con un giro clave en el caso que ha sacudido a México y que ya cruzó fronteras: Erika María “N”, señalada como presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, fue capturada en Venezuela tras varios días de búsqueda internacional.

La detención fue confirmada por la Fiscalía de la Ciudad de México, que venía siguiendo el rastro de la mujer desde el momento en que abandonó el país. De acuerdo con las autoridades, su localización fue posible gracias a labores de inteligencia coordinadas con la Interpol, organismo que activó la ficha roja apenas el pasado 27 de abril, cuando el caso ya había tomado dimensión internacional.

Sin embargo, para ese momento la presunta agresora ya había avanzado en su ruta de escape.

Un detalle clave dio un giro en el caso. Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el crimen?

Los hechos se registraron el 15 de abril de 2026 dentro del apartamento donde vivía Carolina Flores Gómez. En ese lugar, según la reconstrucción de las autoridades, se produjo un ataque armado que terminó con la vida de la exreina, quien habría recibido alrededor de seis impactos de bala.



La escena fue parcialmente reconstruida gracias a cámaras de un monitor de bebé instalado en la vivienda. En ese momento, Alejandro Sánchez, pareja de la víctima y padre de su hijo, escuchó los disparos y entró en la habitación.

“¿Qué fue eso?”, preguntó inicialmente, antes de encontrarse con la escena. Al ver lo ocurrido, reaccionó de inmediato: “¿Qué hiciste, loca?”, habría dicho en medio del shock, dirigiéndose a su madre.

Erika María “N” respondió: “Nada, me hizo enojar”, mientras que el intercambio escaló con frases que hoy hacen parte del expediente. “¿No ves que es mi familia?”, insistió él. Ella replicó: “Tu familia es mía… tú eras mío, y ella no”.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

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Tras el ataque, la mujer abandonó el inmueble. En la cocina quedó el arma de fuego, pieza clave para la investigación.



La huida: de Polanco a Caracas en menos de 24 horas

Las investigaciones revelan que Erika María “N” salió de Ciudad de México el mismo día del crimen. Lo hizo sin una alerta migratoria activa en su contra, lo que le permitió moverse sin restricciones iniciales.

Su primera escala fue Panamá, un punto que las autoridades consideran estratégico dentro de la ruta de escape. Desde allí continuó hacia Caracas, Venezuela, donde ingresó el 16 de abril, apenas un día después del feminicidio.

Este movimiento fue posible debido a un desfase en los tiempos de reacción de las autoridades mexicanas. Aunque el crimen ocurrió el 15 de abril, la notificación formal se dio hasta el día siguiente, y la ficha roja de Interpol solo se emitió casi dos semanas después.

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Para cuando los peritos llegaron al apartamento en Polanco el 17 de abril, ya habían pasado más de 48 horas. En el lugar encontraron evidencia balística que confirmó la violencia del ataque.

Aunque inicialmente no existía una orden internacional activa, autoridades mexicanas lograron emitir alertas a países de la región. Esa información permitió ubicar a la mujer en territorio venezolano.

Al momento de su interceptación, Erika María “N” habría ofrecido resistencia, lo que derivó en su retención inicial por desacato. Posteriormente, con la ficha roja ya activa, su situación cambió y quedó formalmente bajo custodia.

Ahora permanece detenida mientras avanza el proceso de extradición solicitado por la Fiscalía de la Ciudad de México, que ya coordina con autoridades venezolanas su traslado a México para que responda por el feminicidio que hoy mantiene en vilo a la opinión pública.