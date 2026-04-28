Amiga de Carolina Flores revela desgarradores detalles de la relación con su suegra

El caso de la exreina mexicana Carolina Flores sigue generando conmoción en México, así como en toda Latinoamérica, por los desgarradores momentos que fueron captados en video el día de su asesinato. Ante ello, siguen apareciendo detalles que generan mayor preocupación tras lo ocurrido.

Mientras avanzan las investigaciones, testimonios cercanos empiezan a develar una compleja situación dentro del entorno familiar que enfrentaba la joven que fue asesinada en su apartamento en Ciudad de México.

Resulta que todo gira en torno a la relación que tenía Flores con su suegra, quien sería la responsable y que se encuentra prófuga. Según allegados, la relación siempre estuvo marcada por tensiones y roces que habrían escalado.



Amiga de Carolina Flores revela desgarradores detalles

En entrevista con medios extranjeros como Univisión, Juliana Cortés, amiga cercana de la modelo y Miss Teen Universe Baja California 2017, aseguró que la relación con su suegra tuvo un cambio radical tras el nacimiento del bebé. De acuerdo con su testimonio, en un principio todo era afecto, pero con el paso de los meses los mensajes pasivo-agresivos aparecieron, afectando la estabilidad emocional de Carolina.

“Lo que debía ser felicidad se convirtió en un calvario de críticas ocultas”, relató la mujer, quien también explicó que la exreina le confesó en varias ocasiones que se sentía maltratada y poco querida dentro de su propio hogar.



Flores habría señalado que "su suegra no la quería y que siempre la maltrataba, que usaba malos comentarios hacia ella". En contraste, Carolina sí llevaba buena relación con su marido.

Un detalle clave dio un giro en el caso. Foto: Redes sociales

¿Cómo ocurrió el asesinato de la modelo?

El hecho tuvo lugar el pasado 15 de abril en Polanco, México. Según las primeras versiones, la joven fue atacada con un arma de fuego luego de una discusión con Erika María Herrera (su suegra).

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En un video difundido por redes sociales se puede ver parte de lo ocurrido en el ataque. En este se observa al esposo cuestionar lo sucedido, mientras la mujer responde con frialdad, lo que ha despertado la indignación en las personas: “Nada, que me hizo enojar”.



Investigan caso de feminicidio

De momento, la Fiscalía de Ciudad de México mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio y continúa la búsqueda de la sospechosa. Así mismo, también se analiza el papel de Alejandro Sánchez, quien se encontraba en la vivienda al momento del crimen.

Lo que genera inquietud en el caso es que el reporte a las autoridades no fue inmediato. De acuerdo con las indagaciones, la denuncia se realizó hasta el día siguiente, un lapso que ha despertado dudas entre los investigadores. Mientras tanto, la familia de Carolina insiste en que se haga justicia.

