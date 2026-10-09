Revelan detalles de secuestro de exgeneral en Venezuela: "Lo amenazaban con violar a su hija"

Andreina Baduel, periodista y activista de derechos humanos e hija del exministro de Defensa venezolano Raúl Isaías Baduel, reveló detalles del secuestro y las torturas que habría sufrido el general retirado Losada Saavedra, quien, según denunció, fue retenido por las FARC y trasladado desde Venezuela a Colombia.

En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, Baduel aseguró que el militar fue víctima de graves agresiones por su condición de disidente. Entre los métodos de tortura que denunció se encuentran las asfixias mecánicas y las amenazas contra su familia.

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"Estuvo más de 20 días secuestrado y sometido a torturas. Entre los métodos que utilizaron contra él estaban las asfixias mecánicas. Incluso lo amenazaban con violar a su hija", afirmó la activista.

Andreina Baduel denunció presunta complicidad del Gobierno venezolano

Durante la entrevista, Baduel sostuvo que el secuestro del general retirado no habría sido un hecho aislado, sino parte de una serie de acciones contra personas cercanas a su padre, Raúl Isaías Baduel, quien murió bajo custodia del Estado venezolano.

La periodista aseguró que el caso fue denunciado formalmente ante organismos internacionales y señaló que existen pruebas sobre lo ocurrido. Además, responsabilizó al poder ejecutivo venezolano por su presunta participación en el secuestro.

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"Debo decir que, sí, todo el poder ejecutivo fue parte de este secuestro y lo orquestó", manifestó Baduel en Recap Blu, al referirse a las circunstancias en las que el militar habría sido retenido.

Según su relato, las víctimas de estos hechos habrían sido señaladas de participar en supuestos planes para derrocar al Gobierno venezolano y sacar de prisión a su padre. Baduel relacionó estas acusaciones con una ola de secuestros contra personas de su entorno.

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La persecución contra la familia de Raúl Isaías Baduel

La activista también denunció que su familia ha sido víctima de persecución durante años. Recordó que su padre fue detenido arbitrariamente y murió bajo custodia estatal, en circunstancias que atribuye a la falta de atención médica.

Baduel señaló que su hermano Josnar Adolfo continúa privado de la libertad en Venezuela y denunció que ha sido sometido a torturas y condiciones de reclusión inhumanas.

De acuerdo con su testimonio, su hermano fue golpeado, colgado, sometido a descargas eléctricas en los testículos y asfixiado. Las secuelas de estos presuntos abusos, afirmó, hacen que necesite cuatro operaciones.

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La periodista también aseguró que Josnar Adolfo ha pasado periodos de aislamiento superiores a cuatro meses y que las condiciones de su reclusión se han agravado después de que ella denunciara públicamente las violaciones de derechos humanos.

Denuncian torturas y condiciones inhumanas en El Rodeo I

Baduel advirtió que El Helicoide no sería el único centro de reclusión donde se cometen presuntas torturas en Venezuela. En su intervención, mencionó también la cárcel de El Rodeo I, donde permanece su hermano y donde, según dijo, han estado recluidos ciudadanos extranjeros.

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La activista describió celdas de aproximadamente dos por dos metros, equipadas únicamente con una cama de cemento y una letrina. También denunció restricciones durante las visitas familiares, que, según su relato, impedían incluso abrazar a los internos.

En ese contexto, Baduel afirmó que todavía hay más de 400 presos políticos en Venezuela y advirtió que algunas personas excarceladas continúan sometidas a medidas restrictivas de su libertad.

A su juicio, esta situación demuestra que no existe una voluntad política real de transformar las condiciones del país y garantizar el respeto por los derechos humanos.

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Baduel se refirió a las investigaciones internacionales

La periodista consideró que las actuaciones judiciales impulsadas en Estados Unidos contra altos funcionarios venezolanos representan un avance para las víctimas que durante años han denunciado persecución y torturas.

"Esto es una victoria para las víctimas que llevamos años denunciando la barbarie, la persecución contra la disidencia y las torturas", expresó durante la entrevista.

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Baduel también destacó el seguimiento que, según indicó, han realizado funcionarios de derechos humanos de la Embajada de Estados Unidos a la situación de los presos políticos. Aseguró que, durante algunos periodos de mayor represión, se han producido intervenciones para facilitar las visitas y detener los abusos.

Asimismo, recordó que la Corte Penal Internacional mantiene una investigación sobre la situación de Venezuela y mencionó el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas.

Familias de presos políticos mantienen campamento frente a El Rodeo I

En medio de las denuncias, Baduel destacó la resistencia de los familiares de los presos políticos que permanecen a las afueras de los centros penitenciarios venezolanos.

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Según explicó, el campamento instalado frente a El Rodeo I cumplió nueve meses, un periodo durante el cual las familias han insistido en la liberación de sus seres queridos y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

La activista reconoció que los recientes cambios políticos en Venezuela han marcado un punto de inflexión, pero advirtió que las transformaciones todavía no serían proporcionales a la magnitud del aparato represivo que, según su denuncia, continúa vigente.

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Frente a los procesos de diálogo, Baduel expresó que existe escepticismo entre los venezolanos, aunque manifestó su esperanza de que estos mecanismos permitan recuperar la democracia, la dignidad y la libertad.

Finalmente, reiteró que las familias de los presos políticos mantendrán sus exigencias hasta lograr la liberación de todos los detenidos y garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición.