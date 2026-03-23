Revelan la confesión de mujer señala de acabar con la vida de su hijo de 1 año: "Mi culpa"

La muerte de un niño de 18 meses en Ciudad Juárez ha generado conmoción y rechazo en la comunidad, tras conocerse nuevos detalles de la investigación que apuntan a un entorno de violencia sistemática al interior de su hogar.

El menor, identificado como Eitan Daniel, fue hallado el pasado 10 de marzo en una zona baldía a un costado de la carretera Casas Grandes. Su cuerpo estaba dentro de un costal y fue encontrado por un reciclador, lo que dio inicio a un proceso judicial que, con el paso de los días, ha revelado la gravedad de los hechos.

#MéxicoRoto|| Audiencia clave en el caso Eitan Daniel.



Vianey Esmeralda se declaró culpable del homicidio de su hijo y afirmó ser la única responsable.



El caso ha generado dudas, ya que hubo liberaciones y reaprehensiones por posibles fallas en el proceso pic.twitter.com/YQzWZ6x7KB — La Tinta Oaxaca (@LaTintaOax) March 23, 2026

De acuerdo con los resultados de la necropsia, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, producto de un golpe contundente en la cabeza. Las autoridades también confirmaron que el niño presentaba signos de maltrato previo, entre ellos fracturas antiguas, ausencia de varias piezas dentales y evidencias de desnutrición, lo que indicaría que no se trataba de un hecho aislado.

“Me quiero declarar culpable por el homicidio de mi hijo… estoy asumiendo mi culpa… el señor Bryan Gabriel no tiene nada que ver”, expresó la mujer ante el juez.



El caso ha generado mayor indignación tras la circulación de videos en redes sociales en los que, presuntamente, se observa al menor con lesiones visibles, mientras permanecía encerrado en un espacio reducido dentro de la vivienda.

#MéxicoRoto|| Una madre recorrió más de 34 km en Ciudad Juárez, usando transporte público y apps, para abandonar el cuerpo de su propio hijo Eitan Daniel



El caso ha causado conmoción y exige justicia. #JusticiaParaEitan #CiudadJuárez pic.twitter.com/L3hWmI0soV — La Tinta Oaxaca (@LaTintaOax) March 22, 2026

En medio del proceso judicial, la madre del niño, Vianey Esmeralda, aceptó su responsabilidad en los hechos durante una audiencia ante un juez de control. En su declaración, aseguró que su pareja, Bryan Gabriel, no tenía conocimiento de las agresiones. Sin embargo, las autoridades ordenaron medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos, mientras avanzan las investigaciones por homicidio agravado y otros delitos relacionados.

El alcance del caso también llevó a la captura de otros familiares cercanos, entre ellos los abuelos y un tío del menor, quienes son investigados por una posible omisión de cuidados y encubrimiento.