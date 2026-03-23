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Blu Radio  / Mundo  / Revelan la confesión de mujer señala de acabar con la vida de su hijo de 1 año: "Mi culpa"

Revelan la confesión de mujer señala de acabar con la vida de su hijo de 1 año: "Mi culpa"

De acuerdo con los resultados de la necropsia, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, producto de un golpe contundente en la cabeza.

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