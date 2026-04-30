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Blu Radio  / Mundo  / Revelan nuevos detalles del crimen de hombre que asesinó a cuatro niños de 2 y 3 años en guardería

Revelan nuevos detalles del crimen de hombre que asesinó a cuatro niños de 2 y 3 años en guardería

El hombre entró al colegio tras identificarse como un padre para luego cometer el crimen. Autoridades investigan.

Zapatos para el colegio
Zapatos para el colegio.
Foto: Unsplash
Por: AFP
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

Un ugandés-estadounidense fue condenado a la pena de muerte este jueves por haber apuñalado a cuatro niños en una guardería en la capital de Uganda.

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  1. Zapatos para el colegio
    Zapatos para el colegio.
    Foto: Unsplash
    Mundo

    Hombre ingresó a colegio y les quitó la vida a cuatro niños de 2 y 3 años: esto se sabe

Christopher Okello Onyum fue arrestado el 2 de abril cuando intentaba huir de la guardería de Kampala donde mató a los cuatro niños de entre 15 meses y dos años y medio.

Según la fiscalía, el hombre confesó el crimen diciendo que lo había cometido porque creía que el "sacrificio humano" lo ayudaría a hacerse rico. Pero en la corte se declaró inocente.

El juez estimó que los asesinatos fueron premeditados. "Lo condeno a muerte", dijo en la sentencia, ante los aplausos del público.

Durante el juicio se supo que Onyum buscó en internet decapitaciones del grupo yihadista Estado Islámico (EI) y colegios locales con niños pequeños, pero no se ha probado un móvil político o religioso para el crimen.

Se escucharon testimonios escalofriantes como el de una empleada del Centro de Desarrollo de la Primera Infancia de Ggaba.

"Al principio pensé que estaba pegando a un niño, cuando le pregunté por qué pegaba a nuestros niños, antes de que contestara, vi a Kaisha (una de las víctimas) contra una pared en un charco de sangre", contó la mujer al tribunal al inicio del juicio.

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"Se levantó y tenía un cuchillo en la mano, fue tan rápido que inmediatamente agarró a otro niño. Tomé una de las bicicletas que usaban los niños y se la tiré", dijo.

"Cuando le tiré la bicicleta, dejó al niño y empezó a correr detrás de mí. Corrí pero luego me caí. Cuando me levanté descubrí que había cortado al segundo niño", recordó la empleada.

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