Revelan preocupante dato de esposo de la modelo asesinada en México: captura de madre destapó todo

Nuevos detalles rodean el asesinato de la exreina mexicana Carolina Flores, crimen que conmocionó tanto a México como a varios países de Latinoamérica. Esta vez, el foco está en un dato que ha generado alerta luego de la captura de la suegra de la víctima en Venezuela.

La detenida, Érika María Herrera, es señalada de haber disparado contra Carolina al interior de su apartamento en Polanco, en la capital mexicana. Pero más allá de la captura, las autoridades ahora revisan con detalle lo ocurrido.



Revelan preocupante detalle del esposo de la modelo

Según lo confirmado por el medio mexicano N+, Érika Herrera salió de México y llegó a Venezuela el pasado 16 de abril, un día después del homicidio.

Ese mismo 16 de abril, de acuerdo con los reportes, Alejandro, esposo de la exreina, acudió ante la Policía mexicana para señalar que su madre habría sido la responsable del asesinato de su esposa.

Ese cruce de tiempos es justamente lo que genera preguntas. La principal duda se encuentra en torno a si la denuncia se presentó cuando la mujer ya estaba fuera del país o si solo se trata de una coincidencia en medio de la tensión y el duro impacto por lo ocurrido.



De momento, las autoridades no han entregado una conclusión definitiva sobre ese detalle, pero sí se ha convertido en una de las líneas que más interés ha despertado dentro de la investigación.

Suegra Carolina Flores Foto: Redes sociales

Capturan a Érika María Herrera por caso Carolina Flores

La captura de Érika María Herrera se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, luego de una alerta internacional activada por las autoridades mexicanas. De acuerdo con lo conocido, la mujer fue retenida por desacato a la autoridad. Después, cuando avanzó el trámite ante la Interpol, fue vinculada formalmente al proceso por homicidio.

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La mujer actualmente se encuentra detenida en la sede de Interpol en Caracas mientras se llevan a cabo los procedimientos diplomáticos y judiciales para definir el paso a seguir en el caso de Carolina Flores.

La identificación, según versiones conocidas en medios mexicanos, se habría dado desde el momento en que aterrizó en Venezuela en un vuelo procedente de Panamá.



Suegra de Carolina Flores dejó carta

Otro elemento que volvió a poner el caso bajo la lupa tiene que ver con una presunta carta que fue encontrada en el teléfono de la mujer capturada.

El documento, que habría sido escrito el mismo día del crimen, salió a la luz luego de que la creadora de contenido conocida como La Parcera Jostin asegurara haber conocido el contenido del mensaje.

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En ese texto, atribuido a Érika María Herrera, aparecen referencias a conflictos familiares, tensiones previas dentro del hogar y un mensaje final dirigido a su hijo, en el que pide perdón por lo sucedido.

