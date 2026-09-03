Rompe el silencio familia de empleada doméstica asesinada en casa del músico Jonathan Meléndez

El asesinato del músico mexicano Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, sigue generando conmoción por la violencia con la que fueron atacadas las personas que se encontraban en su vivienda, ubicada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El artista, de 38 años, fue encontrado sin vida junto a su esposa, Ana Paula Barragán, quien estaba embarazada, su hija de tres años y una joven que trabajaba para la familia.

Las primeras investigaciones de las autoridades apuntan a que el crimen habría sido cometido por un hombre que tenía una relación de confianza con el músico. Diego Sebastián “N”, señalado como socio de Meléndez, habría ingresado al apartamento y sometido a las personas que estaban dentro. Los cuerpos fueron encontrados posteriormente durante la diligencia de las autoridades, mientras que el hijo mayor de la pareja, de seis años, logró sobrevivir al ataque tras permanecer escondido en una habitación.

Habla la familia de Aleyda Romero

Entre las víctimas estaba Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba como empleada doméstica y nana en la vivienda. Sus familiares la llamaban cariñosamente Alexis y ahora enfrentan la pérdida de una joven a quien describen como una persona responsable, trabajadora y ajena a cualquier conflicto que pudiera existir entre el músico y su presunto agresor.



Ella era Aleyda Romero, empleada doméstica del músico Jonathan Meléndez. Foto: Redes sociales

La familia de Aleyda decidió romper el silencio luego de que se conocieran nuevos detalles sobre lo ocurrido dentro del apartamento. Una de sus tías habló sobre la tragedia y manifestó su indignación por la manera en que terminó la vida de su sobrina.

Era una persona muy trabajadora, muy responsable, no es justo que para su edad le haya pasado esto aseguró la mujer

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De acuerdo con las versiones que han trascendido sobre el caso, Aleyda se encontraba en una de las habitaciones del apartamento cuando comenzó el ataque. En ese momento estaba junto al hijo de seis años de Jonathan Meléndez y Ana Paula Barragán.

La joven habría salido de la habitación durante los primeros momentos de la agresión, mientras le pidió al menor que permaneciera escondido hasta saber qué estaba sucediendo en el resto de la vivienda. El niño finalmente fue encontrado con vida y sin heridas, convirtiéndose en el único sobreviviente del ataque.

Para la familia de Aleyda, su muerte resulta todavía más dolorosa porque la joven habría quedado en medio de un crimen que, según las primeras hipótesis, estaría relacionado con una disputa económica entre Meléndez y uno de los sospechosos.

Justicia para la víctima que no merecía, bueno mi sobrina no merecía morir de esa manera. Era inocente expresó la tía de la joven

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¿Cómo ocurrió el crimen?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó algunos detalles sobre las condiciones en las que fueron localizadas las víctimas. Según el reporte oficial, dos de ellas fueron encontradas maniatadas y tanto estas como la menor de tres años presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza.

“Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”, señaló la Fiscalía.

🚨 “¡Tenemos un niño!”: pequeño sobrevivió ocultándose bajo la cama mientras asesinaban a su familia



El hijo de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista de @CamiloVIImx, logró sobrevivir al multihomicidio ocurrido en #Atizapán al esconderse debajo de su cama mientras el agresor… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 3, 2026

Además de Jonathan Meléndez, Ana Paula Barragán, su hija y Aleyda, la mascota de la familia también fue encontrada sin vida dentro del inmueble.

Las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con una deuda superior a 300.000 pesos mexicanos y diferencias administrativas derivadas de una agencia de viajes que Meléndez habría compartido con Diego Sebastián “N”.

El crimen habría ocurrido entre las 5:30 de la tarde y las 7:40 de la noche. La Fiscalía sostiene como una de las líneas de investigación que el presunto responsable habría aprovechado el vínculo que tenía con el músico para acceder al domicilio.

Mientras avanza la investigación, la familia de Aleyda espera que se esclarezca completamente el crimen y que se haga justicia por la joven que, según sus seres queridos, simplemente se encontraba trabajando cuando quedó atrapada en una tragedia que terminó con su vida.