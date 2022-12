Salida a la crisis venezolana no será convencional: exembajador Diego Arria

El exembajador venezolano Diego Arria apoya una intervención militar de Estados Unidos para sacar del poder a Nicolás Maduro. A juicio del diplomático, en las actuales circunstancias las salidas a la crisis no serán convencionales.



“No creo para nada que Estados Unidos vaya intervenir militarmente en Venezuela, pero sí serviría para resolver la situación”, enfatizó.



Agregó que su opinión es desde el punto de vista humano, más no del diplomático y que se basa en la dimensión de la tragedia que hoy vive su país.



“Cualquiera que lo rescate será muy bienvenido”, puntualizó.



El exembajador dijo que el mundo no puede ver al régimen de Maduro como un gobierno, sino como una pandilla que usurpó el poder.



El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que evalúa tomar acciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro en caso de "ser necesario".



