Sanciones ya no sirven, Maduro sólo se irá por la fuerza: asesor de Trump y Obama

Como director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, estuvo a cargo del diseño de la estrategia de sanciones escalonadas contra el régimen de Nicolás Maduro.En entrevista con Jaime Moreno, corresponsal de BLU Radio en Washington,"Fueron una serie de decisiones basadas en acciones que el gobierno de Venezuela podría tomar.Si llegabas a la parte más alta del mapa de acciones, para escalar l se podría llegar incluso al embargo petrolero y como última medida en la lista, estaban las acciones militares”, explicó Cutz.Estados Unidos le ha congelado lujosos bienes a la cúpula del gobierno de Venezuela, como mansiones, apartamentos y hasta un avión, además de cerrarle las posibilidades de crédito al régimen de Maduro en Estados Unidos, pero esto no ha sido suficiente para mover al gobierno al restablecimiento de la democracia;“En mi opinión,Creo que hemos superado el punto en el que las sanciones eran efectivas, ya superamos el punto en el que se le ha pedido de manera formal que se retire del poder o darle una oferta de que se vaya a Cuba o cualquier otra parte del mundo., dijo el exfuncionario estadounidense.Estados Unidos repite todo el tiempo que la opción militar está sobre la mesa, pero según Cutz,“Nosotros no deberíamos hacer esto de forma unilateral. Si Estados Unidos va a entrar solo por su cuenta, sería un error. Creo que el presidente entiende eso. Si Estados Unidos entra solo, se convierte en un problema solo de EE.UU.Es un problema regional, por lo tanto, requiere una solución regional”, amplió.Desde el gobierno Chávez, voces en Estados Unidos y en la región venían advirtiendo de la tragedia que se estaba formando en Venezuela,

pero Estados Unidos decidió no actuar.

Por el contrario,Cutz explica que cuando se ve fuego lento “a veces no se le da la prioridad que debería tener. Yo creo si había funcionarios trabajando en el tema de Venezuela tratando de generar alertas rojas, diciendo escuchen aquí hay una crisis en Venezuela que se está armando, necesitamos hacer algo.Pero ahora con Venezuela tenemos la atención del mundo. La pregunta es que más debería pasar en Venezuela, antes de que el mundo empiece a dialogar sobre qué necesita hacerse para frenar esta crisis”.en su visión de la política exterior, entre muchos otros aspectos del trabajo diario en la Casa Blanca, Fernando Cutz explicó cómo sobrevivió a la transición y poder trabajar con los dos presidentes."La verdad, creo que soy el único funcionario del ala oeste de la Casa Blanca que trabajó con los dos, con Obama y con Trump.Asesorando como funcionario de carrera sobre la política exterior y temas de seguridad nacional, el asunto es enfocares en aconsejar”, explicó.En ese sentido, reveló que “con el presidente Obama era un proceso de asesoramiento diferente al del presidente Trump.Tomaba notas en los márgenes y resaltaba. Luego uno se presentaba y él le mostraba a uno los cambios. Yo realmente me sentía muy nervioso antes de ingresar a esas reuniones preparatorias porque él siempre estaba pasos adelante. Ese era su estilo”.Mientras que, según cuenta, “el presidente Trump es mucho más fluido. Él no lee mucho con antelación, solamente lo hace unos minutos antes de las reuniones. Hace algunas preguntas, da algunas ideas y luego entramos. Pero como lo he dicho antes,Fernando Cutz no cuestiona que el presidente Trump no quiera entrar en detalles de temas importantes de política exterior; considera que algunas veces es bueno, otras veces no, simplemente considera que en el estilo del presidente Trump,

