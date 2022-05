Sancocho progresista de Latinoamérica tiene componente político, económico y social: Ernesto Samper

Estados Unidos confirmó una nueva edición de la Cumbre de las Américas ; sin embargo, se le negó la participación a Cuba, Venezuela y Nicaragua, algo que ha generado negativa por parte de diferentes países de la región Caribe en Latinoamérica.

El presidente de México, Andrés Manuel López Lobrador , criticó la decisión y amenazó a Estados Unidos que si no incluyen a todos los países de la región: "Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo", dijo el mandatario.

Ernesto Samper Pizano, expresidente del país y exsecretario de UNASUR, se refirió en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire al tema y mencionó no estar de acuerdo con que las "diferencias ideológicas" sean materia de discusión cuando se necesitan llegar a "acuerdos".

Es un poco paradójica la decisión del gobierno americano de invitar estos países a la cumbre, por dos razones: la primera porque en las últimas que se han realizado se trataron temas de países que no fueron invitados; la segunda, en este momento en la cual está planteada la guerra en Ucrania y la distancia con Rusia, estas tres naciones deberían ser acercadas para tener un acuerdo con lo que sucede en Europa, e incluso diría que hay una tercera que es trata el tema de la pandemia, y si alguien tiene algo que decir es Cuba, quienes han desarrollado un plan ejemplar contra la pandemia Ernesto Samper

Samper mencionó que américa latina están soplando "vientos progresistas" como se ha evidencia con los nuevos gobiernos de la región. Según él, no se puede atribuir a un cambio ideológico sino que el daño que dejó la pandemia, llevo a las personas a cambiar los modelos políticos, "es una política que respeta la soberanía de los países".

"La nueva dinámica política que es dañina es la idealización de las relaciones internacionales. En ese orden de ideas, tampoco deberíamos tener relaciones con china. Por ejemplo: La Haya, recomienda sentarse a negociar con Nicaragua, pero como no piensa igual que el presidente no pasa nada", puntualizó.

La invitación del expresidente es sentarse a negociar sin crear "idealizaciones políticas", pues la democracia es la participación de las personas con las cuales no se está de acuerdo, "yo no puedo negarle el derecho a una persona que me diga las diferencias solo porqué piensa diferente a mi".

Escuche a Ernesto Samper y su opinión sobre la Cumbre de las América en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire: