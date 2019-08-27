En vivo
Blu Radio  / Cumbre de las Américas

Cumbre de las Américas

  • Cumbre de las Américas Foto AFP.jpg
    Cumbre de las Américas //
    Foto: AFP
    Mundo

    República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas para el 2026 por esta razón

    Este importante evento internacional estaba previsto para el 4 y el 5 de diciembre en Punta Cana, pero todo cambió después "de un cuidadoso análisis de la situación en la región".

  • Roy Barreras.jpg
    Roy Barreras
    Foto: Twitter
    Economía

    ¿Una moneda única para la región? La propuesta de Roy Barreras ante la devaluación del peso

    El senador Roy Barreras lanzó la propuesta en el Parlamento Andino para dejar de “depender de las grandes economías”.

  • Iván Duque en la Cumbre de las Américas Foto.jpg
    Iván Duque en la Cumbre de las Américas
    Foto: Presidencia
    Mundo

    El mensaje de estas cumbres es cooperación, estrategias y compromiso: experta en estudios políticos

    La abogada Patricia Muñoz habló sobre uno de los temas más importantes tratados en la Cumbre de las Américas: los acuerdos migratorios.

  • Primera Ministra Mia Mottley.jpg
    Primera Ministra Mia Mottley
    Foto: AFP
    Mundo

    Primera ministra de Barbados inició su discurso sobre la migración con música de Bob Marley de fondo

    La mandataria empezó su participación en la Cumbre de las Américas con el icono del reggae.

  • Cumbre de las Américas Foto AFP.jpg
    Cumbre de las Américas //
    Foto: AFP
    Mundo

    Cuba lanza duras críticas a los acuerdos de migración y gobernabilidad de la Cumbre de las Américas

    El país cubano fue excluido por el anfitrión Estados Unidos.

  • Joe Biden e Iván Duque.jpg
    Joe Biden e Iván Duque
    Foto: AFP
    Mundo

    Biden reconoce trabajo de Colombia en la atención a la migración venezolana

    Estados Unidos prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024.

  • Iván Duque en la Cumbre de las Américas Foto.jpg
    Iván Duque en la Cumbre de las Américas
    Foto: Presidencia
    Nación

    Hay una diferencia entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas: Iván Duque

    El presidente de Colombia, Iván Duque, enfatizó en la necesidad de defender la democracia en el continente. Además, invitó a los otros presidentes a enfrentar el cambio climático.

  • Joe Biden
    Joe Biden
    Foto: AFP
    Mundo

    Biden alzó la voz por los trabajadores y les pidió a los empresarios mejores condiciones de empleo

    En el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente de EEUU criticó las políticas neoliberales. Señaló que puede generarse empleo pagando buenos salarios y respetando los derechos de los trabajadores.

  • SPAIN-ENVIROMENT-MICROPLASTICS-MESOPLASTICS
    Blu Radio
    DESIREE MARTIN/AFP
    Mundo

    Colombia y ocho países firmaron pacto para proteger a los océanos del deterioro constante

    Desde que Naciones Unidas comenzó a alertar de este tema, a mediados de la década pasada, ya denunció que cerca de ocho millones de toneladas de plástico llegan cada año a los mares del Planeta y muchos de ellos son consumidos por los peces que comen los humanos.

  • canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina.jpg
    Canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina
    Foto: AFP
    Mundo

    Honduras no es tibia, es principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados: canciller

    El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, dijo que los Estados deben buscar los mecanismos de diálogo para mejorar las situaciones, pero con la petición previa de cada país.

