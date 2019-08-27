Blu Radio Cumbre de las Américas
Cumbre de las Américas
-
República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas para el 2026 por esta razón
Este importante evento internacional estaba previsto para el 4 y el 5 de diciembre en Punta Cana, pero todo cambió después "de un cuidadoso análisis de la situación en la región".
-
¿Una moneda única para la región? La propuesta de Roy Barreras ante la devaluación del peso
El senador Roy Barreras lanzó la propuesta en el Parlamento Andino para dejar de “depender de las grandes economías”.
-
El mensaje de estas cumbres es cooperación, estrategias y compromiso: experta en estudios políticos
La abogada Patricia Muñoz habló sobre uno de los temas más importantes tratados en la Cumbre de las Américas: los acuerdos migratorios.
-
Primera ministra de Barbados inició su discurso sobre la migración con música de Bob Marley de fondo
La mandataria empezó su participación en la Cumbre de las Américas con el icono del reggae.
-
Cuba lanza duras críticas a los acuerdos de migración y gobernabilidad de la Cumbre de las Américas
El país cubano fue excluido por el anfitrión Estados Unidos.
-
Biden reconoce trabajo de Colombia en la atención a la migración venezolana
Estados Unidos prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024.
-
Hay una diferencia entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas: Iván Duque
El presidente de Colombia, Iván Duque, enfatizó en la necesidad de defender la democracia en el continente. Además, invitó a los otros presidentes a enfrentar el cambio climático.
-
Biden alzó la voz por los trabajadores y les pidió a los empresarios mejores condiciones de empleo
En el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente de EEUU criticó las políticas neoliberales. Señaló que puede generarse empleo pagando buenos salarios y respetando los derechos de los trabajadores.
-
Colombia y ocho países firmaron pacto para proteger a los océanos del deterioro constante
Desde que Naciones Unidas comenzó a alertar de este tema, a mediados de la década pasada, ya denunció que cerca de ocho millones de toneladas de plástico llegan cada año a los mares del Planeta y muchos de ellos son consumidos por los peces que comen los humanos.
-
Honduras no es tibia, es principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados: canciller
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, dijo que los Estados deben buscar los mecanismos de diálogo para mejorar las situaciones, pero con la petición previa de cada país.